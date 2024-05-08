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Sadettin Saran kimdir?
Sadettin Saran kimdir?
Sputnik Türkiye
Sadettin Saran'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sadettin Saran kimdir? İş insanı Sadettin Saran kaç yaşında, ne iş yapıyor? 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:04+0300
2024-05-08T15:04+0300
spor
saadettin saran
fenerbahçe
iş insanı
başkan
fenerbahçe spor kulübü
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Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 yılında Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu ve 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu. Çok küçük yaşta Türkiye'ye geldi.Üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sırasında televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başladı. Entertainment and Sports Programming Network adlı, spor yayıncılığı konusunda uzman Amerikan kuruluşunda çalıştı.1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savaş sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğinde çalıştı. ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding'in temelini attı.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilik döneminde okulun yüzme takımının kaptanlığını yaptı ve iki yıl en değerli sporcu seçildi. 1984-1985 yıllarında Türkiye'de yüzme millî takımının kaptanlığını yaptı. 50 metre serbestte ve Türkiye 25 yaş üstü masterlar rekorunu kırdı.Sadettin Saran, 2004 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un 4 milyon avro değerinde hissesini satın aldı. Alman kaynaklar, Saran'ın BVB'deki hisselerini yüzde 10'a kadar arttırdığını açıkladı. Saran, sarı-siyahlı kulüpte 2005 yılında ortaya çıkan mâlî skandal sonrasında Dortmundlu taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Klübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. 16 Aralık 2021 tarihinde ilk fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olacağını söylemiştir.Sadettin Saran, üç evlilik yaşadı. Son evliliği 2017 yılında boşanma ile sona erdi. Fenerbahçe yönetimine girdikten sonra magazin basınının da ilgisini çeken Saran, 2007 ile 2011 yılları arasında Hülya Avşar ile birlikteydi.Son olarak, Emina Jahoviç ile birlikte olduklarına dair haberler ve fotoğraflar magazin basınını süsledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fenerbahce-baskanlik-secimi-ne-zaman-1083608694.html
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sadettin saran kimdir,iş insanı sadettin saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?
sadettin saran kimdir,iş insanı sadettin saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sadettin Saran kimdir?

15:04 08.05.2024
© AA / Esra BilginSadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA / Esra Bilgin
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Sadettin Saran'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sadettin Saran kimdir? İş insanı Sadettin Saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 yılında Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu ve 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu. Çok küçük yaşta Türkiye'ye geldi.

Üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sırasında televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başladı. Entertainment and Sports Programming Network adlı, spor yayıncılığı konusunda uzman Amerikan kuruluşunda çalıştı.

1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savaş sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğinde çalıştı. ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding'in temelini attı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilik döneminde okulun yüzme takımının kaptanlığını yaptı ve iki yıl en değerli sporcu seçildi. 1984-1985 yıllarında Türkiye'de yüzme millî takımının kaptanlığını yaptı. 50 metre serbestte ve Türkiye 25 yaş üstü masterlar rekorunu kırdı.

Sadettin Saran, 2004 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un 4 milyon avro değerinde hissesini satın aldı. Alman kaynaklar, Saran'ın BVB'deki hisselerini yüzde 10'a kadar arttırdığını açıkladı. Saran, sarı-siyahlı kulüpte 2005 yılında ortaya çıkan mâlî skandal sonrasında Dortmundlu taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Klübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. 16 Aralık 2021 tarihinde ilk fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olacağını söylemiştir.

Sadettin Saran, üç evlilik yaşadı. Son evliliği 2017 yılında boşanma ile sona erdi. Fenerbahçe yönetimine girdikten sonra magazin basınının da ilgisini çeken Saran, 2007 ile 2011 yılları arasında Hülya Avşar ile birlikteydi.

Son olarak, Emina Jahoviç ile birlikte olduklarına dair haberler ve fotoğraflar magazin basınını süsledi.
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