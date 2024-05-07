https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/refah-kentinin-dogusunda-catismalar-suruyor-1083585120.html

Refah kentinin doğusunda çatışmalar sürüyor

Refah kentinin doğusunda çatışmalar sürüyor

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar devam ediyor. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T22:03+0300

2024-05-07T22:03+0300

2024-05-07T22:04+0300

israil- filistin çatışması

refah

israil-filistin

israil

gazze şeridi

hamas

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083585239_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5ff025d2d6a02097c8651e1332377c7.jpg

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi kaynakları, Anadolu Ajansı muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının kentteki bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinlinin öldüğünü, bazılarının yaralandığını belirtti.Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Refah kentinin doğusunda yer alan bazı evlere hava saldırıları düzenlediğini aktardı.İsrail topçu birlikleri ise dün geceden beri çoğu Refah kentinin doğu bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.Filistin direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yaşandığı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden de dumanların yükseldiği görülüyor, silah ve patlama sesleri duyuluyor.Bu arada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinin doğusunda bir binaya giren İsrail askerleri ile çatışmaya girdiklerini açıkladı.Açıklamada, Kassam Tugayları unsurlarının İsrail'in Merkava tipi tankını 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle vurduğu aktarıldı.Hamas ateşkes önerisine onay vermiştiHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/netanyahudan-refah-saldirisi-hakkinda-aciklama-hamasin-onerisi-israilin-taleplerinden-cok-uzak-1083581124.html

refah

israil

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

refah, israil-filistin, israil, gazze şeridi, hamas