https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusya-ticaret-ve-sanayi-odasi-baskani-katirin-yeni-pazarlar-ve-ortaklar-arayisimiz-devam-ediyor-1083612092.html

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Katırin: Yeni pazarlar ve ortaklar arayışımız devam ediyor

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Katırin: Yeni pazarlar ve ortaklar arayışımız devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katırin, Avrupa’dan uzaklaşmak durumunda kalan Rusya’nın Arap dünyasında, Latin Amerika’da, Afrika’da... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T15:57+0300

2024-05-08T15:57+0300

2024-05-08T16:02+0300

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Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Katırin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bu yıl 13’ücüsü düzenlenen AIM Congress 2024 yatırım kongresinde Sputnik’e açıklamalarda bulundu.Katırin, “Batılı ülkeler diğer ülkelerle iş yapma imkanlarımızı ciddi bir şekilde kısıtladığı için doğal olarak aktif bir şekilde yeni pazarlar arayışındayız. Her şeyimiz enerjik bir biçimde doğuya doğru kayıyor. Rusya’nın dış ticaretinin yüzde 41’inden fazlası BRICS ülkeleriyle yapılıyor. Avrupa’dan uzaklaşmak zorunda kaldık. Doğal olarak Arap dünyasında, Latin Amerika’da, Afrika’da, Asya-Pasifik bölgesinde yeni ortaklar aramaya, uzun süredir bağ kurmuş olduğumuz ülkelerle daha aktif çalışmaya başladık. Bu nedenle bu bizim için son derece önemli” diye konuştu.Yaptırımların iş yapmanın koşullarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Katırin, “Ortaklarımızdan herhangi birinin ikincil yaptırımlara veya bir takım kısıtlamalara maruz kalması bizim çıkarımıza değil. Bir takım zorlukların olduğunu göz önünde bulundurarak bunları dikkate almaya ve ortaklarımızı zor durumda bırakmamaya çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.BRICS’in ekonomik bir birlik olduğunu hatırlatan Katırin, “(BRICS) diğer birliklerden farklı olarak hiç kimseye karşı değildir. Bu birlik, BRICS üyesi ülkeler arasında ekonomik kalkınma ve işbirliği amaçlıyor. Birliğin rolü her geçen gün artıyor. Daha dün 5 üyesi varken, bugün birliğe 10 ülke dahil olmuş durumda. Örneğin 2000 yılında BRICS ülkeleri dünya GSYİH’sının (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) yüzde 8’ini oluşturuyordu, 2022’de ise artık dünya üretiminin yüzde 26’sına tekabül ediyor. Uzmanlar, BRICS’in payının 2030 yılına kadar küresel üretimin yüzde 30’una, 2050’ye kadar ise yaklaşık yüzde 90’ına ulaşacağını öngörüyor” ifadelerini kullandı.Bu yıl 13’ücüsü düzenlenen AIM Congress 2024 yatırım kongresi Abu Dabi’de kapılarını açtı. Kongre dünya ekonomisindeki yeniliklere adanmış olup 80’den fazla ülkeden temsilciyi bir araya getirdi. Etkinlik, BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı’nın desteği ile düzenleniyor. Sputnik, AIM Congress 2024’ün medya ortağıdır.

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