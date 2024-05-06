https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-ordusu-harkov-bolgesi-ve-donetskte-birer-yerlesim-birimini-ele-gecirdi-1083529642.html

Rus ordusu, Harkov Bölgesi ve Donetsk'te birer yerleşim birimini ele geçirdi

Rus ordusu, Harkov Bölgesi ve Donetsk'te birer yerleşim birimini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Son dönemde özel askeri harekatta çok ciddi bir ilerleme kaydeden ve ele geçirdiği toprakları genişleten Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T13:42+0300

2024-05-06T13:42+0300

2024-05-06T14:11+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Kotlyarovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Solovyevo köyünde kontrolün sağlandığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu birlikleri, aktif faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'nin Kotlyarovka yerleşimini ele geçirdi.Düşmanın 3 karşı saldırısını püskürten Rus askerleri, 120 Ukrayna askerinin yanı sıra biri Alman yapımı Leopard olmak üzere 2 tank, 1 Msta-B obüsü ve 2 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemini imha etti.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı eylemler sonucunda DHC'nin Solovyevo köyünde kontrolü sağladı. 7 karşı saldırı bastırılırken düşman güçleri 370 asker ile 1 D-30 obüsü kaybetti.'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşıp düşmanı yoğun bombardıman altına aldı. Ukrayna tarafı 275 askerin yanı sıra 1 zırhlı personel taşıyıcı, 6 otomobil, 1 ABD yapımı M109 Paladin kundağı motorlu topçu sistemi, 3 ABD yapımı M777 obüsü, ABD yapımı M119 obüsü yitirdi.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmanın 1 karşı saldırısını akamete uğratıp daha avantajlı hatlara yerleşti. 160 Ukrayna askeri, 2 tank, 3 otomobil, 1 ABD yapımı M198 obüsü ile 3 D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.'Dinyeper' askeri grubu ise, yoğun bombardıman sonucu 40 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi. 4 ABD yapımı M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ile 1 D-30 obüsünün yanı sıra 1 Nota elektronik harp istasyonu imha edildi.Karadeniz Filosu'na bağlı kuvvetler, Kırım Yarımadası'nın kuzeybatı kesiminde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hücumbotu imha etti.Son 24 saat içinde 1 Su-27 savaş uçağı, 23 İHA, 7 ABD yapımı HIMARS havan mermisi de etkisiz hale getirildi.Kırım açıklarında 5 insansız hücumbot imha edildiKaradeniz Filosu'na bağlı kuvvetler, Kırım Yarımadası'nın kuzeybatı kesiminde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hücumbotu imha etti.Son 24 saat içinde 1 Su-27 savaş uçağı, 23 İHA, 7 ABD yapımı HIMARS havan mermisi de etkisiz hale getirildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, harkov, donetsk halk cumhuriyeti