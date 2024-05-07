https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusyanin-nukleer-tatbikati-ukrayna-muttefiklerine-uyari-1083556160.html

‘Rusya’nın nükleer tatbikatı Ukrayna müttefiklerine uyarı’

‘Rusya’nın nükleer tatbikatı Ukrayna müttefiklerine uyarı’

Sputnik Türkiye

Alman N-TV televizyonu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu stratejik olmayan nükleer kuvvetler tatbikatının Ukrayna’nın Batı’daki müttefiklerine bir uyarı... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T10:50+0300

2024-05-07T10:50+0300

2024-05-07T10:50+0300

dünya

rusya

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rusya silahlı kuvvetleri

rusya ordusu

askeri tatbikat

nükleer tatbikat

batı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine Rus ordusunun stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test edeceği tatbikat dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.Alman N-TV televizyonunun Moskova muhabiri Rainer Munz, Rus ordusunun Ukrayna’da yeni taarruz için hazırlık çalışmaları yaptığını belirterek şu yorumda bulundu:Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/antonov-rusyanin-yapacagi-nukleer-tatbikat-zorunlu-bir-onlem-1083554636.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, askeri tatbikat, nükleer tatbikat, batı