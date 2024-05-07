https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusyanin-nukleer-tatbikati-ukrayna-muttefiklerine-uyari-1083556160.html
‘Rusya’nın nükleer tatbikatı Ukrayna müttefiklerine uyarı’
‘Rusya’nın nükleer tatbikatı Ukrayna müttefiklerine uyarı’
Sputnik Türkiye
Alman N-TV televizyonu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu stratejik olmayan nükleer kuvvetler tatbikatının Ukrayna’nın Batı’daki müttefiklerine bir uyarı... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:50+0300
2024-05-07T10:50+0300
2024-05-07T10:50+0300
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nükleer tatbikat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine Rus ordusunun stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test edeceği tatbikat dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.Alman N-TV televizyonunun Moskova muhabiri Rainer Munz, Rus ordusunun Ukrayna’da yeni taarruz için hazırlık çalışmaları yaptığını belirterek şu yorumda bulundu:Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/antonov-rusyanin-yapacagi-nukleer-tatbikat-zorunlu-bir-onlem-1083554636.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, askeri tatbikat, nükleer tatbikat, batı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, askeri tatbikat, nükleer tatbikat, batı
‘Rusya’nın nükleer tatbikatı Ukrayna müttefiklerine uyarı’
Alman N-TV televizyonu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu stratejik olmayan nükleer kuvvetler tatbikatının Ukrayna’nın Batı’daki müttefiklerine bir uyarı olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine Rus ordusunun stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test edeceği tatbikat dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.
Alman N-TV televizyonunun Moskova muhabiri Rainer Munz, Rus ordusunun Ukrayna’da yeni taarruz için hazırlık çalışmaları yaptığını belirterek şu yorumda bulundu:
Bu tatbikatla Batı’ya şunu göstermek istiyor ki, taarruzumuza örneğin Fransa Cumhurbaşkanı’nın önerdiği gibi asker göndererek daha sert tepki verirseniz o zaman taktik nükleer silah kullanabiliriz. Şimdi tatbikatta bunu işleyecekler. Bunu Batı’ya göstermek istiyorlar.
Rusya Savunma Bakanlığı, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla füze birliklerinin de katılacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.
Bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.