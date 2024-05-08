https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/micotakisten-turkiye-ziyaretinin-ertelenmesi-cagrilarina-yanit-1083623112.html

Miçotakis'ten 'Türkiye ziyaretinin ertelenmesi' çağrılarına yanıt

Miçotakis'ten 'Türkiye ziyaretinin ertelenmesi' çağrılarına yanıt

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla ziyaretin ertelenmesi çağrılarına "Ziyaret ertelenmemeli, zira... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T22:10+0300

2024-05-08T22:10+0300

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kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

ziyaret

politika

yunanistan

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'protothema.gr' haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla 'ziyaretin ertelenmesi' çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir" ifadesini kullandı.Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.Kariye Camii’nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, caminin çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/yunanistan-basbakani-micotakisten-kariye-aciklamasi-istanbulun-zengin-tarihine-hakaret-1083606160.html

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