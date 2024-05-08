https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/micotakisten-turkiye-ziyaretinin-ertelenmesi-cagrilarina-yanit-1083623112.html
Miçotakis'ten 'Türkiye ziyaretinin ertelenmesi' çağrılarına yanıt
Miçotakis'ten 'Türkiye ziyaretinin ertelenmesi' çağrılarına yanıt
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla ziyaretin ertelenmesi çağrılarına "Ziyaret ertelenmemeli, zira... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T22:10+0300
2024-05-08T22:10+0300
2024-05-08T22:11+0300
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recep tayyip erdoğan
ziyaret
politika
yunanistan
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'protothema.gr' haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla 'ziyaretin ertelenmesi' çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir" ifadesini kullandı.Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.Kariye Camii’nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, caminin çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/yunanistan-basbakani-micotakisten-kariye-aciklamasi-istanbulun-zengin-tarihine-hakaret-1083606160.html
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, ziyaret, yunanistan
kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, ziyaret, yunanistan
Miçotakis'ten 'Türkiye ziyaretinin ertelenmesi' çağrılarına yanıt
22:10 08.05.2024 (güncellendi: 22:11 08.05.2024)
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla ziyaretin ertelenmesi çağrılarına "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli" diye yanıt verdi. Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosferin devam ettiğini ifade etti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'protothema.gr' haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.
İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla 'ziyaretin ertelenmesi' çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir" ifadesini kullandı.
Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.
Kariye Camii’nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, caminin çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti.