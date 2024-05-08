https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-alarmi-yagislar-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1083588035.html

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Yağışlar tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Yağışlar tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, cuma gününden itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olması... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T07:00+0300

2024-05-08T07:00+0300

2024-05-08T07:00+0300

yaşam

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Ülke genelinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu hava değişimlerinin etkilerinin daha da belirgin hale geleceği belirtiliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (2000 m) karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.Çarşamba ve perşembe Türkiye genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise ülkenin büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek günlerde, özellikle hafta sonu olmak üzere, ülkede yağışlarla birlikte sıcaklıkların 3-4 derece düşerek ortalama sıcaklıkların altına ineceğini açıkladı.Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sigaraya-bir-zam-daha-en-dusuk-ve-en-yuksek-fiyati-belli-oldu-1083587864.html

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