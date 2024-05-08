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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Yağışlar tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Yağışlar tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, cuma gününden itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olması... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T07:00+0300
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Ülke genelinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu hava değişimlerinin etkilerinin daha da belirgin hale geleceği belirtiliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (2000 m) karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.Çarşamba ve perşembe Türkiye genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise ülkenin büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek günlerde, özellikle hafta sonu olmak üzere, ülkede yağışlarla birlikte sıcaklıkların 3-4 derece düşerek ortalama sıcaklıkların altına ineceğini açıkladı.Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Yağışlar tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

07:00 08.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, cuma gününden itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Şen, önemli uyarılarda bulundu. Şen, yaklaşan günlerde ülke genelinde yaşanması muhtemel olan yağışlı hava koşullarına dikkat çekti.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu hava değişimlerinin etkilerinin daha da belirgin hale geleceği belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (2000 m) karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
Çarşamba ve perşembe Türkiye genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise ülkenin büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.
Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek günlerde, özellikle hafta sonu olmak üzere, ülkede yağışlarla birlikte sıcaklıkların 3-4 derece düşerek ortalama sıcaklıkların altına ineceğini açıkladı.
Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Salı gününden itibaren sıcaklıklar batıda artmaya başlıyor. İstanbul’da Çarşamba 23 C. Marmara’ya ve Ege'ye cuma günü yağmur geliyor. Hafta sonu ülkede yağışla birlikte sıcaklık tekrar 3-4 derece düşerek tekrar ortalamanın altına inecek. Isınma 15 Mayıs’ dan sonra gelecek."
MARMARA
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EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
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