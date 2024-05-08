https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/merkez-bankasindan-turk-lirasi-icin-yeni-adim-1083598276.html

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için yeni adım: TL depo alım ihalesi nedir?

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için yeni adım: TL depo alım ihalesi nedir?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, TL depo alım ihalesi açarak miktarsal sıkılaşma konusunda yeni bir adım attı. Böylece 21 Şubat sonrası 200 milyar TL tutarında TL depo alım... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T11:32+0300

2024-05-08T11:32+0300

2024-05-08T11:33+0300

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ekonomi

para politikası kurulu

ppk

depo

tl

tl

tl

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), miktarsal sıkılaşma politikası kapsamında yeni bir adım attı. TCMB, 21 Şubat tarihinden sonra ilk kez Türk Lirası (TL) depo alım ihalesi açtı.Bankanın son açtığı ihalede 200 milyar TL tutarında TL depo alım gerçekleştirildi. Bu adım, TCMB'nin ekonomik göstergeleri ve para politikası aracı olarak kullanılan miktarsal sıkılaşma politikasına verdiği önemi vurguladı.Daha önce açıklanmıştıTCMB'nin verilerine bakıldığında son iki günde sistemde likidite fazlası oluştuğu görülmüştü. Buna göre bankacılık sisteminde 7 Mayıs tarihinde likidite fazlası 86.6 milyar TL olarak kaydedilmişti.TCMB, aralık ayında “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurmuştu.TCMB son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının karar metninde de likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüleceğini aktarmıştı.TL depo alım ihalesi nedir?TL depo alım ihalesi; Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemlerine deniyor.TL Depo İhaleleri, para arzındaki değişimlerin oluşturabileceği etkilere karşı uygulanan sterilizasyon politikaları araçlarından biridir. Özellikle ekonomide likidite fazlası olduğu dönemlerde TCMB, TL likidite fazlalığını gidermek için ihale yöntemi ile bankalardan TL depo alma işlemidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/altin-ve-dolar-yatirimi-olanlar-dikkat-uzmanlar-en-kritik-veri-diyerek-acikladi-1083593936.html

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