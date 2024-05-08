Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat: Uzmanlar 'En kritik veri' diyerek açıkladı
10:08 08.05.2024 (güncellendi: 10:09 08.05.2024)
© AAAltın
© AA
Abone ol
Kapalıçarşı’da çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve altın gram fiyatı yatay seyrini koruyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilme devam ederken, borsa rekor kırarken dolar/TL tarafındaki aşağı yönlü seyir de dikkat çekiyor. Ekonomist Tuğba Ekin ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Altın uzun zamandır akıllı bir yatırım olarak görülüyor. Enflasyona karşı korunma, portföy çeşitlendirme, güvenli liman varlığı olarak hareket etme ve değerini sabit tutma yeteneği sayesinde değerli metal, onlarca yıldır yatırımcıların güvenini kazandı. Enflasyonun yapışkan ve faiz oranlarının yüksek olduğu günümüzün benzersiz ekonomik ortamında metale yatırım yapmak özellikle avantajlı oldu.
Son 60 gün içinde ons altın 2 bin 317 dolara, yani yüzde 11'in üzerinde bir artışla satılıyor. Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in 1 Mayıs'ta faiz oranlarını sabit tutması ve 15 Mayıs'ta başka bir enflasyon raporunun açıklanmasının beklenmesi nedeniyle uzmanlar, bu ay ons altın fiyatının hareketli bir dönem geçireceğini dile getiriyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan geri çekilmenin ardından dolardaki yatay seyirde devam ediyor.
Bugün gram altın fiyatı ne kadar?
Yurt içine bakıldığında ise sabahın ilk saatlerinde serbest piyasada gram altın yatay bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı yeni günde 2 bin 581 TL’den, çeyrek altın fiyatı 4 bin 97 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 16 bin 693 TL’den değerleniyor.
Altının düşüş haftası: 'Enflasyon faiz indirimine müsaade etmedi'
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:
“Mayıs ve haziran aylarına ilişkin yatırımcılara manipülasyon piyasasına ilişkin uyarılarım olmuştu. Bir şeyleri normalleştiriyorlar. İsrail’in saldırısı, İran’ın misillemesi biraz daha normalleştiriliyor. Piyasalardaki algıyı tamamen tercine çeviriyor. Normalde bir jeopolitik gerilim tırmandığı zaman, emtia fiyatlarında sert yükselişler görüyorduk. 14 Nisan tarihinde 2.417 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı. 2.700 TL seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı. Ancak şu anda ons altın 2.315 dolar seviyesinde satıcılıda. Önümüzdeki hafta bu satışların devam etme olasılığı yüksek. Muhtemelen 2.380 dolar aralığına kadar tekrar gerileyebilir. Emtia fiyatları genelde şu anda merkez bankalarına odaklı, Fed ve dolar endeksine biraz meyilli. Fed tarafında kafalar oldukça karışık, buradan gelen haber akışları çok belirsiz. Fed’in normalde faiz indirimlerine başlaması lazımdı. Enflasyon buna müsaade etmiyor. Kafalar karışık ve bir hamle yapamıyor. Aslında kapılar açık bırakıldı ama piyasalar sıkıştı.
'Tamamen manipülasyon piyasası oluşturuluyor'
Burada bir normalleşme var. Dünyadaki insanlar, devletler ve devlet yöneticileri Ortadoğu’daki katliama sessiz kalıyorlar. Dolayısıyla piyasa yönünde baktığımız zaman burada bir normalleşme var. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman bir manipülasyon piyasası var ve bölgeyi bir ateş çemberine çevirme gibi bir bölgesel savaş planlanıyor. Savaş çanları çalmaya başladığı zaman jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda yeniden fiyatlanır. Şu anda İsrail bölgedeki masum sivilleri katlediyor, dünya ile bağını kesiyor ve bunu piyasalar satın almıyor. Önceden alıyordu ama şu anda almıyor. Tamamen manipülasyon piyasası oluşuyor. Yarın bugün farklı bir ülkeden İsrail’e misilleme haberi gelirse, o zaman yeni bir fiyatlamayı göreceğiz. İşte bu Mayıs ve Haziran aylarını çok dikkat etmek lazım. Manipülasyon piyasasının oluştuğu dönemlerde beklentiler önceden satın alınır, beklenti gerçekleştiği zaman da tekrar satın pozisyonuna geçer.
Kademeli alım fırsatı
Altın tabi ki uzun vadede yükseliş trendine devam edecektir. Ama kısa vadede baskılanma süreci devam edecektir. Çünkü merkez bankaları bir yandan altın stoklamaya devam ediyor. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde yine çılgınlar gibi altın stokladılar. Tabi ki jeopolitik gerilimin hazırlığı yapılıyor. O yüzden düşüşler, küçük yatırımcı için hem ons tarafında hem gram tarafında kademeli alım fırsatlarını vermeye devam ediyor. Yine elinde dolar bulunduranlar ya da eline yeni dolar geçenler o 2300 dolar seviyesinin altındaki sarkmalara biraz daha iyi gözlemlemeliler.
Altın neden düştü?
Peki dolar ve altında son durum ne? Ekonomist Tuğba Ekin, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıkladı. Ekin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Altın fiyatları son iki haftadır düşüyor çünkü Fed son toplantısında faiz değişikliği yapmamasına rağmen bu yıl için 3 faiz indiriminin mümkün olamayacağı yönünde açıklama yaptı. Enflasyonun gerilediğinden emin olana dek faiz indirimine başlamayacaklarını söylediler. Piyasa ileriye dönük tahminlerde 3 faiz indirimi görmeyeceğimizi fiyatlıyor. 1-2 faiz indirimi olabilir. ‘Eylül mü yoksa kasım ayında mı faiz indirimi olacak?’ bunu tartışıyoruz. Şu anda faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi altın fiyatlarında geri çekilmenin ana nedeni. Diğer yandan Orta Doğu tarafındaki gerilimlerde bir rahatlama oldu. Biz o tarafta yeniden gerilim görmezsek altın bir süre daha yataya yakın dalgalanabilir.
En kritik veri
Şu anda önümüzdeki en kritik veri ABD enflasyonu olacak. Daha sonrasında mayıs ayının devamında Fed’in haziran ayında yapacağı sunumunu takip edeceğiz. Bu yıl faiz indirimi başlarsa altının 2500 dolar üzerinde fiyatlanacağını düşünüyorum. Geri çekilmelerde 2200’ün altına çok sarkmasını beklemiyorum. Olası bir sarkma durumunda 1170 dolar seviyesi denenebilir. Bu seviyeden tepki alımı gelmezse 2080 doları bekleriz. Bunlar güçlü destek seviyeleri olacaktır. Genel olarak yukarı yönlü bir beklentimizin olmasının sebebi Fed’in faiz indirimlerine başlayacak olmasıdır. Elimizde yükselişe dair daha fazla veri var diyebiliriz.