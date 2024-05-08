https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/altin-ve-dolar-yatirimi-olanlar-dikkat-uzmanlar-en-kritik-veri-diyerek-acikladi-1083593936.html

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat: Uzmanlar 'En kritik veri' diyerek açıkladı

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat: Uzmanlar 'En kritik veri' diyerek açıkladı

Sputnik Türkiye

Kapalıçarşı’da çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve altın gram fiyatı yatay seyrini koruyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilme devam ederken, borsa rekor... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T10:08+0300

2024-05-08T10:08+0300

2024-05-08T10:09+0300

islam memiş

ekonomi

ons altın

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

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Altın uzun zamandır akıllı bir yatırım olarak görülüyor. Enflasyona karşı korunma, portföy çeşitlendirme, güvenli liman varlığı olarak hareket etme ve değerini sabit tutma yeteneği sayesinde değerli metal, onlarca yıldır yatırımcıların güvenini kazandı. Enflasyonun yapışkan ve faiz oranlarının yüksek olduğu günümüzün benzersiz ekonomik ortamında metale yatırım yapmak özellikle avantajlı oldu.Son 60 gün içinde ons altın 2 bin 317 dolara, yani yüzde 11'in üzerinde bir artışla satılıyor. Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in 1 Mayıs'ta faiz oranlarını sabit tutması ve 15 Mayıs'ta başka bir enflasyon raporunun açıklanmasının beklenmesi nedeniyle uzmanlar, bu ay ons altın fiyatının hareketli bir dönem geçireceğini dile getiriyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan geri çekilmenin ardından dolardaki yatay seyirde devam ediyor.Bugün gram altın fiyatı ne kadar?Yurt içine bakıldığında ise sabahın ilk saatlerinde serbest piyasada gram altın yatay bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı yeni günde 2 bin 581 TL’den, çeyrek altın fiyatı 4 bin 97 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 16 bin 693 TL’den değerleniyor.Altının düşüş haftası: 'Enflasyon faiz indirimine müsaade etmedi'Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:'Tamamen manipülasyon piyasası oluşturuluyor' Kademeli alım fırsatıAltın neden düştü?Peki dolar ve altında son durum ne? Ekonomist Tuğba Ekin, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıkladı. Ekin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: En kritik veri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html

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