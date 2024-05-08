https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/litvanya-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-1083601991.html
Litvanya, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır
Litvanya, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır
Sputnik Türkiye
Fransa ve ABD’nin ardından Litvanya da Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Litvanya Başbakanı Simonyte, eğitim misyon kapsamında Kiev’e askeri... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T12:29+0300
2024-05-08T12:29+0300
2024-05-08T12:29+0300
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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Financial Times gazetesine demecinde, parlamentodan Ukrayna’ya eğitim amacıyla asker gönderme yetkisi aldığını bildirdi.Simonyte, “eğitim amacıyla Ukrayna’ya asker göndermek için parlamentodan yetki aldığını” söyledi.Litvanya’nın Ukrayna’ya “silahlı kuvvetlerini yenileme potansiyeline sahip olduğunu” garanti etmekte yardımcı olmak istediğini söyleyen Simonyte, bu bağlamda orduya katılmayı reddeden Ukraynalılara Litvanya’da oturma izni verilmeyeceğini belirterek, “Ama bilerek onları aramayacağız veya sınır dışı etmeyeceğiz. Çünkü bu yasa dışı” dedi.Gazete, henüz Kiev’den misyon gönderilmesi yönünde başvuru alınmadığını kaydetti.‘Harekatın gidişatını etkilemez’Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi’nin Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e açıklamasında, Litvanyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilme olasılığını değerlendirdi. Bunun hiçbir şekilde özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini kaydeden Kartapolov, bu kararın sadece Litvanya için sorunlar yaratacağının altını çizdi.Ukrayna’da zaten çok sayıda yabancı askeri uzmanın bulunduğunu anımsatan Rus milletvekili, bu uzmanların başına bir şey gelmesi durumunda bundan sadece ilgili ülkelerin yöneticilerinin sorumlu olacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/luganskta-bir-parali-askerin-uzerinden-fransa-bayragi-cikti-1083552260.html
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ukrayna, litvanya, baltık ülkeleri, doğu avrupa, fransa, abd, nato, yabancı asker
ukrayna, litvanya, baltık ülkeleri, doğu avrupa, fransa, abd, nato, yabancı asker
Litvanya, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır
Fransa ve ABD’nin ardından Litvanya da Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Litvanya Başbakanı Simonyte, eğitim misyon kapsamında Kiev’e askeri uzman gönderme yetkisine sahip olduğunu belirtti.
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Financial Times gazetesine demecinde, parlamentodan Ukrayna’ya eğitim amacıyla asker gönderme yetkisi aldığını bildirdi.
Simonyte, “eğitim amacıyla Ukrayna’ya asker göndermek için parlamentodan yetki aldığını” söyledi.
Litvanya’nın Ukrayna’ya “silahlı kuvvetlerini yenileme potansiyeline sahip olduğunu” garanti etmekte yardımcı olmak istediğini söyleyen Simonyte, bu bağlamda orduya katılmayı reddeden Ukraynalılara Litvanya’da oturma izni verilmeyeceğini belirterek, “Ama bilerek onları aramayacağız veya sınır dışı etmeyeceğiz. Çünkü bu yasa dışı” dedi.
Gazete, henüz Kiev’den misyon gönderilmesi yönünde başvuru alınmadığını kaydetti.
‘Harekatın gidişatını etkilemez’
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi’nin Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e açıklamasında, Litvanyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilme olasılığını değerlendirdi. Bunun hiçbir şekilde özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini kaydeden Kartapolov, bu kararın sadece Litvanya için sorunlar yaratacağının altını çizdi.
Ukrayna’da zaten çok sayıda yabancı askeri uzmanın bulunduğunu anımsatan Rus milletvekili, bu uzmanların başına bir şey gelmesi durumunda bundan sadece ilgili ülkelerin yöneticilerinin sorumlu olacağını kaydetti.