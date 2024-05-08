https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/litvanya-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-1083601991.html

Litvanya, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır

Litvanya, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır

Sputnik Türkiye

Fransa ve ABD’nin ardından Litvanya da Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Litvanya Başbakanı Simonyte, eğitim misyon kapsamında Kiev’e askeri... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T12:29+0300

2024-05-08T12:29+0300

2024-05-08T12:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

litvanya

baltık ülkeleri

doğu avrupa

fransa

abd

nato

yabancı asker

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083601828_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_ca6ae114135d78f7e8e44cf0f9d7517e.jpg

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Financial Times gazetesine demecinde, parlamentodan Ukrayna’ya eğitim amacıyla asker gönderme yetkisi aldığını bildirdi.Simonyte, “eğitim amacıyla Ukrayna’ya asker göndermek için parlamentodan yetki aldığını” söyledi.Litvanya’nın Ukrayna’ya “silahlı kuvvetlerini yenileme potansiyeline sahip olduğunu” garanti etmekte yardımcı olmak istediğini söyleyen Simonyte, bu bağlamda orduya katılmayı reddeden Ukraynalılara Litvanya’da oturma izni verilmeyeceğini belirterek, “Ama bilerek onları aramayacağız veya sınır dışı etmeyeceğiz. Çünkü bu yasa dışı” dedi.Gazete, henüz Kiev’den misyon gönderilmesi yönünde başvuru alınmadığını kaydetti.‘Harekatın gidişatını etkilemez’Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi’nin Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e açıklamasında, Litvanyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilme olasılığını değerlendirdi. Bunun hiçbir şekilde özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini kaydeden Kartapolov, bu kararın sadece Litvanya için sorunlar yaratacağının altını çizdi.Ukrayna’da zaten çok sayıda yabancı askeri uzmanın bulunduğunu anımsatan Rus milletvekili, bu uzmanların başına bir şey gelmesi durumunda bundan sadece ilgili ülkelerin yöneticilerinin sorumlu olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/luganskta-bir-parali-askerin-uzerinden-fransa-bayragi-cikti-1083552260.html

ukrayna

litvanya

baltık ülkeleri

doğu avrupa

fransa

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, litvanya, baltık ülkeleri, doğu avrupa, fransa, abd, nato, yabancı asker