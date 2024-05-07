https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/luganskta-bir-parali-askerin-uzerinden-fransa-bayragi-cikti-1083552260.html
Lugansk'ta bir paralı askerin üzerinden Fransa bayrağı çıktı
Lugansk'ta bir paralı askerin üzerinden Fransa bayrağı çıktı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Belogorovka köyü yakınlarında Rus askerler tarafından etkisiz hale getirilen bir paralı askerin üzerinde Fransa bayrağı... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T09:05+0300
2024-05-07T09:05+0300
2024-05-07T09:28+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
fransa
fransız askerleri
paralı asker
rus ordusu
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dmitriy peskov
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Rus askerler, LHC’nin Belogorovka köyü yakınlarında bir tahkimatı ele geçirdi. Askerlerin tahkimatı incelerken çektiği videoda bir detay Sputnik’in dikkatini çekti.Rus askerlerin ölü olarak ele geçirdiği bir paralı askerin üzerindeki birkaç şeritten ikisi Fransa bayrağını taşıyor.Yakın zamanda ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Fransa’nın Ukrayna’ya Yabancı Lejyon askerlerini gönderdiğini iddia etmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.‘Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderdiği’ haberlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların doğrulanması gerektiğini dile getirmişti. Peskov, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığı konusunda Paris ve Londra'dan gelen söylemleri tehlikeli olarak nitelendirmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya asker göndermenin Fransa için sorunlar yaratacağını kaydetmişti. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Fransız askerlerin Ukrayna’ya gelmesi durumunda Rus ordusu için meşru hedef haline geleceklerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/asiri-sagci-le-penden-macrona-ukrayna-tepkisi-egosunu-tatmin-ediyor-1083535366.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), fransa, fransız askerleri, paralı asker, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kremlin, dmitriy peskov, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), fransa, fransız askerleri, paralı asker, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kremlin, dmitriy peskov, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin
Lugansk'ta bir paralı askerin üzerinden Fransa bayrağı çıktı
09:05 07.05.2024 (güncellendi: 09:28 07.05.2024)
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Belogorovka köyü yakınlarında Rus askerler tarafından etkisiz hale getirilen bir paralı askerin üzerinde Fransa bayrağı taşıyan şeritler tespit edildi.
Rus askerler, LHC’nin Belogorovka köyü yakınlarında bir tahkimatı ele geçirdi. Askerlerin tahkimatı incelerken çektiği videoda bir detay Sputnik’in dikkatini çekti.
Rus askerlerin ölü olarak ele geçirdiği bir paralı askerin üzerindeki birkaç şeritten ikisi Fransa bayrağını taşıyor.
Yakın zamanda ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Fransa’nın Ukrayna’ya Yabancı Lejyon askerlerini gönderdiğini iddia etmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.
‘Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderdiği’ haberlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların doğrulanması gerektiğini dile getirmişti. Peskov, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığı konusunda Paris ve Londra'dan gelen söylemleri tehlikeli olarak nitelendirmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya asker göndermenin Fransa için sorunlar yaratacağını kaydetmişti. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Fransız askerlerin Ukrayna’ya gelmesi durumunda Rus ordusu için meşru hedef haline geleceklerini kaydetmişti.