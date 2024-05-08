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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/bakan-ozhaseki-140-bin-hak-sahibine-evlerini-1-yil-icinde-teslim-edecegiz-1083614222.html
Bakan Özhaseki: 140 bin hak sahibine evlerini 1 yıl içinde teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: 140 bin hak sahibine evlerini 1 yıl içinde teslim edeceğiz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da deprem bölgesindeki saha çalışmalarını inceledi. Deprem konutlarının inşası için yoğun... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T17:24+0300
2024-05-08T17:24+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özhaseki, "140 bin civarı hak sahibimiz var. 13 bin de iş yeri için hak sahibi bulunuyor. Bakanlık olarak amacımız 1 yıl içerisinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek" dedi. Depremde ağır hasar alan kentlerin başında Hatay'ın geldiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Merkez ve diğer ilçelerin çoğunda ağır hasarlar var. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için büyük gayret içerisindeyiz. Çalışmalarımızda epeyce yol aldık. Burada 140 bin üzerinde hak sahibi depremzedemiz var. Bu sayı orta hasarlı binaların konusundan dolayı artabilir. Aynı zamanda 13 bin iş yeri hak sahipleri için yapılacak. Bizler kentte boş bulabildiğimiz ve zemini uygun birçok alanda inşaat çalışmalarına başladık. Şu anda kentte toplamda 68 şantiye alanımız bulunuyor. Her birinde konutlar yükselmeye başladı. Zeminin uygun hale getirilmesi uzun sürüyor. Çakılan kazıklarla zemin inşaata uygun hale dönüştürülüyor. Gerekli tüm kontroller yapıldıktan sonra inşaat başlıyor. Bakanlık olarak amacımız 1 yıl içerisinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek" diye konuştu. Bakan Özhaseki, işlerin sadece konut yapmakla bitmediğini belirterek, "Bina yapımlarının ardından yollar, parklar, sosyal tesisler yapılacak. Yani burada sosyal yaşam da yeniden inşa edilecek. Fakat ilk etapta evlerinden uzakta kalan depremzedelerimizin yuvalarına kavuşmaları için çalışıyoruz. Ardından diğer çalışmalar başlayacak. Birçok bakanlığımız kendi alanlarında Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Kamu binaları ve sivil tarihi mimari yapılar için de titizlikle çalışmalar devam ediyor. Bizler de yaptığımız çalışmaları sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. El birliğiyle Hatay için yaraları sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı Makam aracı kullanmadı Hatay'da deprem sonrasını yapılan çalışmaları anlatan Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, makam aracı yerine gazetecilerle birlikte otobüse bindi. Hatay Valisi, Belediye Başkanı ve milletvekilleri de kendisine eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-ozhaseki-yil-sonuna-kadar-200-bin-deprem-konutunu-teslim-edecegiz-1082788123.html
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mehmet özhaseki, deprem, hatay büyükşehir belediyesi, toplu konut, konut, hatay
mehmet özhaseki, deprem, hatay büyükşehir belediyesi, toplu konut, konut, hatay

Bakan Özhaseki: 140 bin hak sahibine evlerini 1 yıl içinde teslim edeceğiz

17:24 08.05.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritBakan Özhaseki
Bakan Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da deprem bölgesindeki saha çalışmalarını inceledi. Deprem konutlarının inşası için yoğun çalıştıklarını sürdürdüklerini belirtti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Özhaseki, "140 bin civarı hak sahibimiz var. 13 bin de iş yeri için hak sahibi bulunuyor. Bakanlık olarak amacımız 1 yıl içerisinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek" dedi. Depremde ağır hasar alan kentlerin başında Hatay'ın geldiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Merkez ve diğer ilçelerin çoğunda ağır hasarlar var. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için büyük gayret içerisindeyiz. Çalışmalarımızda epeyce yol aldık. Burada 140 bin üzerinde hak sahibi depremzedemiz var. Bu sayı orta hasarlı binaların konusundan dolayı artabilir. Aynı zamanda 13 bin iş yeri hak sahipleri için yapılacak. Bizler kentte boş bulabildiğimiz ve zemini uygun birçok alanda inşaat çalışmalarına başladık. Şu anda kentte toplamda 68 şantiye alanımız bulunuyor. Her birinde konutlar yükselmeye başladı. Zeminin uygun hale getirilmesi uzun sürüyor. Çakılan kazıklarla zemin inşaata uygun hale dönüştürülüyor. Gerekli tüm kontroller yapıldıktan sonra inşaat başlıyor. Bakanlık olarak amacımız 1 yıl içerisinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek" diye konuştu.
Bakan Özhaseki, işlerin sadece konut yapmakla bitmediğini belirterek, "Bina yapımlarının ardından yollar, parklar, sosyal tesisler yapılacak. Yani burada sosyal yaşam da yeniden inşa edilecek. Fakat ilk etapta evlerinden uzakta kalan depremzedelerimizin yuvalarına kavuşmaları için çalışıyoruz. Ardından diğer çalışmalar başlayacak. Birçok bakanlığımız kendi alanlarında Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Kamu binaları ve sivil tarihi mimari yapılar için de titizlikle çalışmalar devam ediyor. Bizler de yaptığımız çalışmaları sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. El birliğiyle Hatay için yaraları sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Makam aracı kullanmadı

Hatay'da deprem sonrasını yapılan çalışmaları anlatan Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, makam aracı yerine gazetecilerle birlikte otobüse bindi. Hatay Valisi, Belediye Başkanı ve milletvekilleri de kendisine eşlik etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
TÜRKİYE
Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
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