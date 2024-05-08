https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kremlin-ukraynanin-batidan-asker-talep-ettigi-dilekceyi-yorumladi-1083605558.html
Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan asker talep ettiği dilekçeyi yorumladı
Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan asker talep ettiği dilekçeyi yorumladı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne ait internet sitesinde yayınlanan ve ülkeye yabancı ordu birliklerini davet talebini içeren... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T13:43+0300
2024-05-08T13:43+0300
2024-05-08T13:43+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde dün yayınlanan dilekçede, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere ve ABD’ye Ukrayna'ya ordu birliklerini gönderme talebi yer alırken, şu ana kadar bin 593 kişi tarafından imzalanan dilekçenin hükümet tarafından incelenmesi için 26 bin imza toplaması gerekiyor.Bu dilekçenin resmi olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, onuyla ilgili açıklamasında, “Biz bunu son derece tehlikeli bir provokasyon olarak değerlendiriyor, elbette bunu çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.Son dönemde yaşananların eşi benzeri görülmemiş bir gerilimi tırmandırma yarışı olduğunu ve buna karşı önlem alınması gerektiğini kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/litvanya-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-1083601991.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, rusya, moskova, dmitriy peskov, abd, nato, ingiltere, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, rusya, moskova, dmitriy peskov, abd, nato, ingiltere, kiev
Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan asker talep ettiği dilekçeyi yorumladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne ait internet sitesinde yayınlanan ve ülkeye yabancı ordu birliklerini davet talebini içeren dilekçenin tehlikeli bir provokasyon olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde dün yayınlanan dilekçede, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere ve ABD’ye Ukrayna'ya ordu birliklerini gönderme talebi yer alırken, şu ana kadar bin 593 kişi tarafından imzalanan dilekçenin hükümet tarafından incelenmesi için 26 bin imza toplaması gerekiyor.
Bu dilekçenin resmi olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, onuyla ilgili açıklamasında, “Biz bunu son derece tehlikeli bir provokasyon olarak değerlendiriyor, elbette bunu çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Son dönemde yaşananların eşi benzeri görülmemiş bir gerilimi tırmandırma yarışı olduğunu ve buna karşı önlem alınması gerektiğini kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kiev rejimi oldukça öngörülmez hale geldi. NATO ülkeleri askerlerinin bu çatışmaya doğrudan müdahale etmesinin potansiyel olarak çok büyük tehlike taşıdığını defalarca söyledik.