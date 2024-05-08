https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kremlin-ukraynanin-batidan-asker-talep-ettigi-dilekceyi-yorumladi-1083605558.html

Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan asker talep ettiği dilekçeyi yorumladı

Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan asker talep ettiği dilekçeyi yorumladı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne ait internet sitesinde yayınlanan ve ülkeye yabancı ordu birliklerini davet talebini içeren... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T13:43+0300

2024-05-08T13:43+0300

2024-05-08T13:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

yabancı asker

rusya

moskova

dmitriy peskov

abd

nato

ingiltere

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde dün yayınlanan dilekçede, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere ve ABD’ye Ukrayna'ya ordu birliklerini gönderme talebi yer alırken, şu ana kadar bin 593 kişi tarafından imzalanan dilekçenin hükümet tarafından incelenmesi için 26 bin imza toplaması gerekiyor.Bu dilekçenin resmi olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, onuyla ilgili açıklamasında, “Biz bunu son derece tehlikeli bir provokasyon olarak değerlendiriyor, elbette bunu çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.Son dönemde yaşananların eşi benzeri görülmemiş bir gerilimi tırmandırma yarışı olduğunu ve buna karşı önlem alınması gerektiğini kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/litvanya-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-1083601991.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, rusya, moskova, dmitriy peskov, abd, nato, ingiltere, kiev