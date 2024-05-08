https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/izmirde-tarihi-binada-yangin-kontrol-atina-alindi-patlama-sesleri-yukselmisti--1083587567.html

İzmir'de tarihi binada yangın kontrol atına alındı: Patlama sesleri yükselmişti

İzmir'de tarihi binada yangın kontrol atına alındı: Patlama sesleri yükselmişti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir binada alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T01:03+0300

2024-05-08T01:03+0300

2024-05-08T01:03+0300

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İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semti Akıncı Mahallesi 943 sokakta bulunan tarihi bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre içerisinde evsiz bir kadının bulunduğu binadan alev ve dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ettiği esnada bina içerisinde bulunan kadın dışarı çıkartıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın ayakta tedavi oldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bina içerisindeki ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler kısa sürede hızla yayılırken, meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen tarihi binada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/depremde-yikilmayan-200-yillik-tarihi-binayi-yangin-kul-etti-1083512809.html

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