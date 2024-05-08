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İzmir'de tarihi binada yangın kontrol atına alındı: Patlama sesleri yükselmişti
İzmir'de tarihi binada yangın kontrol atına alındı: Patlama sesleri yükselmişti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir binada alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T01:03+0300
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İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semti Akıncı Mahallesi 943 sokakta bulunan tarihi bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre içerisinde evsiz bir kadının bulunduğu binadan alev ve dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ettiği esnada bina içerisinde bulunan kadın dışarı çıkartıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın ayakta tedavi oldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bina içerisindeki ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler kısa sürede hızla yayılırken, meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen tarihi binada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/depremde-yikilmayan-200-yillik-tarihi-binayi-yangin-kul-etti-1083512809.html
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izmir, konak, yangın
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İzmir'de tarihi binada yangın kontrol atına alındı: Patlama sesleri yükselmişti

01:03 08.05.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW198985İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW198985
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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir binada alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi. Yangında meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı.
İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semti Akıncı Mahallesi 943 sokakta bulunan tarihi bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre içerisinde evsiz bir kadının bulunduğu binadan alev ve dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, alevlere müdahale ettiği esnada bina içerisinde bulunan kadın dışarı çıkartıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın ayakta tedavi oldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bina içerisindeki ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler kısa sürede hızla yayılırken, meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen tarihi binada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Depremde yıkılmayan 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
TÜRKİYE
Depremde yıkılmayan 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti
5 Mayıs, 23:32
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