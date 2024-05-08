https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ibbde-calistigi-ortaya-cikti-haberleriyle-ilgili-tuzla-belediye-baskaninin-esinden-aciklama--1083615940.html
'İBB’de çalıştığı ortaya çıktı' haberleriyle ilgili Tuzla Belediye Başkanı'nın eşinden açıklama
'İBB’de çalıştığı ortaya çıktı' haberleriyle ilgili Tuzla Belediye Başkanı'nın eşinden açıklama
Sputnik Türkiye
Hakkında yayınlanan "İBB’de çalıştığı ortaya çıktı" içerikli haberlerle ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl "Nisan... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T18:36+0300
2024-05-08T18:36+0300
2024-05-08T18:37+0300
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, hakkında yayınlanan "İBB’de çalıştığı ortaya çıktı" içerikli haberler üzerine açıklamalarda bulundu. Bingöl, Nisan 2024’te eşinin kamu görevi nedeniyle ve kendi isteğiyle sosyal hizmet uzmanlığı görevinden ayrıldığını ifade ederek, “Bu itibar suikastına karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağız” dedi. İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Ayşegül Kılınç Bingöl, “Yalanlarınızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitimli, iş hayatına aktif katılan ve Atatürk ilkelerine bağlı bir cumhuriyet kadını olarak Haziran 2020 - Nisan 2024 tarihleri arasında sosyal hizmet uzmanı göreviyle, halkımıza onurla hizmet verdim. Eşimin kamu görevi nedeniyle ve kendi isteğimle görevimden ayrıldım. Bu ülkenin kadınları ve çocukları için çalışmaya devam edeceğim. Bu itibar suikastına karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacak ve halkımızı yanlış bilgilerle yönlendirmeyi hedefleyenlerden bunun hesabını soracağız. Tazminatları ise Tuzla Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/erdal-besikcioglu-belediye-meclisinde-halk-bulusmalari-baslatti-1083594825.html
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'İBB’de çalıştığı ortaya çıktı' haberleriyle ilgili Tuzla Belediye Başkanı'nın eşinden açıklama
18:36 08.05.2024 (güncellendi: 18:37 08.05.2024)
Hakkında yayınlanan "İBB’de çalıştığı ortaya çıktı" içerikli haberlerle ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl "Nisan 2024’te kendi isteğimle görevimden ayrıldım” dedi. Bingöl gerekli hukuki işlemleri başlatacaklarını da belirtti.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, hakkında yayınlanan "İBB’de çalıştığı ortaya çıktı" içerikli haberler üzerine açıklamalarda bulundu.
Bingöl, Nisan 2024’te eşinin kamu görevi nedeniyle ve kendi isteğiyle sosyal hizmet uzmanlığı görevinden ayrıldığını ifade ederek, “Bu itibar suikastına karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağız” dedi.
İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Ayşegül Kılınç Bingöl, “Yalanlarınızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitimli, iş hayatına aktif katılan ve Atatürk ilkelerine bağlı bir cumhuriyet kadını olarak Haziran 2020 - Nisan 2024 tarihleri arasında sosyal hizmet uzmanı göreviyle, halkımıza onurla hizmet verdim. Eşimin kamu görevi nedeniyle ve kendi isteğimle görevimden ayrıldım. Bu ülkenin kadınları ve çocukları için çalışmaya devam edeceğim. Bu itibar suikastına karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacak ve halkımızı yanlış bilgilerle yönlendirmeyi hedefleyenlerden bunun hesabını soracağız. Tazminatları ise Tuzla Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.