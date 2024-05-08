https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ingiltere-basbakani-sunak-israile-silah-satisina-iliskin-tutumumuzda-degisiklige-gitmeyecegiz-1083612284.html

İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail'e silah satışına ilişkin tutumumuzda değişikliğe gitmeyeceğiz

İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail'e silah satışına ilişkin tutumumuzda değişikliğe gitmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Sunak, ülkesinin İsrail'e silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumunda değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T16:02+0300

2024-05-08T16:02+0300

2024-05-08T16:02+0300

israil- filistin çatışması

ingiltere

rishi sunak

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

silah

silah ihracatı

benyamin netanyahu

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık 'Başbakan'a Sorular' oturumunda, İsrail'e silah satışı hakkındaki soruyu yanıtladı.Oturumda söz alan İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Başbakan Sunak'a, ABD'nin İsrail’e gidecek bazı mühimmat sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, İngiltere'nin de aynı yolu izleyip izlemeyeceği sorusunu yöneltti.Sunak, milletvekiline verdiği yanıtta, İngiliz hükümetinin İsrail'e doğrudan silah sağlamadığını savunarak "Refah'taki durum söz konusu olduğunda ve yıkıcı insani etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Refah'a yönelik tam askeri saldırıdan derin endişe duyduğumuzu çok açık şekilde ifade etmiştim" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile her görüşmesinde, İngiltere'nin bu konudaki pozisyonunu özellikle dile getirdiğini aktaran Sunak, "Tüm tarafları, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini sağlayacak müzakerelere odaklanmaya teşvik etmeyi sürdüreceğim" diye konuştu.Sunak, ülkesinin savunma ihracatı sorumluluklarını son derece ciddiye aldığını ve bu nedenle dünyanın her yerinde en sağlam lisans kontrol rejimlerinden birini işlettiği kaydetti.Sunak açıklamasında, İsrail'in uluslararası insani hukuka bağlılığına ilişkin tavsiyeleri düzenli olarak gözden geçirdiklerini ve İngiliz bakanların da bu tavsiyeler doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, "Parlamentonun, son değerlendirmenin ardından silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumumuzun değişmediğini anlaması için bu husus son derece açıktır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/netanyahudan-refah-saldirisi-hakkinda-aciklama-hamasin-onerisi-israilin-taleplerinden-cok-uzak-1083581124.html

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ingiltere, rishi sunak, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, silah, silah ihracatı, benyamin netanyahu