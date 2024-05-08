https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ingiltere-basbakani-sunak-israile-silah-satisina-iliskin-tutumumuzda-degisiklige-gitmeyecegiz-1083612284.html
İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail'e silah satışına ilişkin tutumumuzda değişikliğe gitmeyeceğiz
İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail'e silah satışına ilişkin tutumumuzda değişikliğe gitmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Sunak, ülkesinin İsrail'e silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumunda değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T16:02+0300
2024-05-08T16:02+0300
2024-05-08T16:02+0300
israil- filistin çatışması
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rishi sunak
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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silah ihracatı
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık 'Başbakan'a Sorular' oturumunda, İsrail'e silah satışı hakkındaki soruyu yanıtladı.Oturumda söz alan İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Başbakan Sunak'a, ABD'nin İsrail’e gidecek bazı mühimmat sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, İngiltere'nin de aynı yolu izleyip izlemeyeceği sorusunu yöneltti.Sunak, milletvekiline verdiği yanıtta, İngiliz hükümetinin İsrail'e doğrudan silah sağlamadığını savunarak "Refah'taki durum söz konusu olduğunda ve yıkıcı insani etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Refah'a yönelik tam askeri saldırıdan derin endişe duyduğumuzu çok açık şekilde ifade etmiştim" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile her görüşmesinde, İngiltere'nin bu konudaki pozisyonunu özellikle dile getirdiğini aktaran Sunak, "Tüm tarafları, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini sağlayacak müzakerelere odaklanmaya teşvik etmeyi sürdüreceğim" diye konuştu.Sunak, ülkesinin savunma ihracatı sorumluluklarını son derece ciddiye aldığını ve bu nedenle dünyanın her yerinde en sağlam lisans kontrol rejimlerinden birini işlettiği kaydetti.Sunak açıklamasında, İsrail'in uluslararası insani hukuka bağlılığına ilişkin tavsiyeleri düzenli olarak gözden geçirdiklerini ve İngiliz bakanların da bu tavsiyeler doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, "Parlamentonun, son değerlendirmenin ardından silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumumuzun değişmediğini anlaması için bu husus son derece açıktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/netanyahudan-refah-saldirisi-hakkinda-aciklama-hamasin-onerisi-israilin-taleplerinden-cok-uzak-1083581124.html
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ingiltere, rishi sunak, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, silah, silah ihracatı, benyamin netanyahu
ingiltere, rishi sunak, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, silah, silah ihracatı, benyamin netanyahu
İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail'e silah satışına ilişkin tutumumuzda değişikliğe gitmeyeceğiz
İngiltere Başbakanı Sunak, ülkesinin İsrail'e silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumunda değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık 'Başbakan'a Sorular' oturumunda, İsrail'e silah satışı hakkındaki soruyu yanıtladı.
Oturumda söz alan İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Başbakan Sunak'a, ABD'nin İsrail’e gidecek bazı mühimmat sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, İngiltere'nin de aynı yolu izleyip izlemeyeceği sorusunu yöneltti.
Sunak, milletvekiline verdiği yanıtta, İngiliz hükümetinin İsrail'e doğrudan silah sağlamadığını savunarak "Refah'taki durum söz konusu olduğunda ve yıkıcı insani etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Refah'a yönelik tam askeri saldırıdan derin endişe duyduğumuzu çok açık şekilde ifade etmiştim" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile her görüşmesinde, İngiltere'nin bu konudaki pozisyonunu özellikle dile getirdiğini aktaran Sunak, "Tüm tarafları, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini sağlayacak müzakerelere odaklanmaya teşvik etmeyi sürdüreceğim" diye konuştu.
Sunak, ülkesinin savunma ihracatı sorumluluklarını son derece ciddiye aldığını ve bu nedenle dünyanın her yerinde en sağlam lisans kontrol rejimlerinden birini işlettiği kaydetti.
Sunak açıklamasında, İsrail'in uluslararası insani hukuka bağlılığına ilişkin tavsiyeleri düzenli olarak gözden geçirdiklerini ve İngiliz bakanların da bu tavsiyeler doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, "Parlamentonun, son değerlendirmenin ardından silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumumuzun değişmediğini anlaması için bu husus son derece açıktır" dedi.