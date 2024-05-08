https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/husiler-abdden-cazip-teklifler-aldiklarini-duyurdu-gazzeye-destekten-vazgecmemizi-istiyorlar-1083592754.html
Husiler, ABD’den ‘cazip’ teklifler aldıklarını duyurdu: ‘Gazze’ye destekten vazgeçmemizi istiyorlar’
Husiler, ABD’den ‘cazip’ teklifler aldıklarını duyurdu: ‘Gazze’ye destekten vazgeçmemizi istiyorlar’
Sputnik Türkiye
Yemen'de Husilerin liderlerinden Mehdi el-Maşat, İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırıları durdurmaları için ABD’den ‘cazip’ teklifler aldıklarını... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:40+0300
2024-05-08T09:40+0300
2024-05-08T09:40+0300
israil- filistin çatışması
husiler
husiler hareketi
yemen
abd
kızıldeniz
gazze
gazze şeridi
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İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Yemen açıklarında İsrail bağlantılı ticari gemilere saldırı düzenlemeye devam eden Husiler’in Yüksek Siyasi Şura Başkanı Mehdi el-Maşat, bu saldırılara son vermelerini isteyen ABD’den ‘cazip’ teklifler geldiğini bildirdi.Başkent Sana’da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında El Mesire televizyonuna konuşan el-Maşat, ABD’lilerin bazı ülkeler aracılığıyla Husilerle iletişime geçtiğini belirterek şunu dedi:“Düşman savaşta başarısız olunca şimdi de başka siyasi yollara başvuruyor” diyen el-Maşat, ticari gemilere saldırılardan vazgeçmeleri karşılığında ABD’nin onlara tam olarak ne teklif ettiğini açıklamadı.Husiler birkaç gün önce, İsrail’in Refah’a kara operasyonu başlatması durumunda, operasyonlarını genişleterek Akdeniz ve Hint Okyanusu’nda da İsrail bağlantılı gemileri takip edip vurmakla tehdit etmişti.Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 2 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla geçen yılın Kasım ayından bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’nda toplamda 107 gemiye saldırı düzenlendiği bildirilmişti. El-Husi, Gazze Şeridi işgalinin devam etmesi durumunda İsrail ve ABD’li hedeflere yönelik saldırılarda yeni aşamaya geçmekle tehdit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/husilerden-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-operasyon-1083296663.html
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husiler, husiler hareketi, yemen, abd, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım
husiler, husiler hareketi, yemen, abd, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım
Husiler, ABD’den ‘cazip’ teklifler aldıklarını duyurdu: ‘Gazze’ye destekten vazgeçmemizi istiyorlar’
Yemen'de Husilerin liderlerinden Mehdi el-Maşat, İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırıları durdurmaları için ABD’den ‘cazip’ teklifler aldıklarını belirterek, “Hepsini geri çevirdik” ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Yemen açıklarında İsrail bağlantılı ticari gemilere saldırı düzenlemeye devam eden Husiler’in Yüksek Siyasi Şura Başkanı Mehdi el-Maşat, bu saldırılara son vermelerini isteyen ABD’den ‘cazip’ teklifler geldiğini bildirdi.
Başkent Sana’da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında El Mesire televizyonuna konuşan el-Maşat, ABD’lilerin bazı ülkeler aracılığıyla Husilerle iletişime geçtiğini belirterek şunu dedi:
“Amerikalılar kendilerini küçük düşürüyor. Aracılar vasıtasıyla bize şirin gözükmeye çalışırken, Gazze Şeridi’ne desteğimize son vermemiz için bizi ciddi şekilde baştan çıkarmaya çalışıyorlar. Ama biz onların tüm tekliflerini geri çeviriyoruz, çünkü dinimize, değerlerimize ve ilkelerimize ters.
“Düşman savaşta başarısız olunca şimdi de başka siyasi yollara başvuruyor” diyen el-Maşat, ticari gemilere saldırılardan vazgeçmeleri karşılığında ABD’nin onlara tam olarak ne teklif ettiğini açıklamadı.
Husiler birkaç gün önce, İsrail’in Refah’a kara operasyonu başlatması durumunda, operasyonlarını genişleterek Akdeniz ve Hint Okyanusu’nda da İsrail bağlantılı gemileri takip edip vurmakla tehdit etmişti.
Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 2 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla geçen yılın Kasım ayından bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’nda toplamda 107 gemiye saldırı düzenlendiği bildirilmişti.
El-Husi, Gazze Şeridi işgalinin devam etmesi durumunda İsrail ve ABD’li hedeflere yönelik saldırılarda yeni aşamaya geçmekle tehdit etmişti.