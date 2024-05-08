https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gazzede-can-kayiplari-35-bine-dayandi-1083606794.html
Gazze'de can kayıpları 35 bine dayandı
Gazze'de can kayıpları 35 bine dayandı
Sputnik Türkiye
İsrail'in 215 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e çıkarken, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:10+0300
2024-05-08T14:10+0300
2024-05-08T14:13+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
can kaybı
sivil can kaybı
ortadoğu
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldiğini bildiren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 55 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/borrellden-isyan-gazze-ucurumun-kenarinda-1083575305.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, can kaybı, sivil can kaybı, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, can kaybı, sivil can kaybı, ortadoğu
Gazze'de can kayıpları 35 bine dayandı
14:10 08.05.2024 (güncellendi: 14:13 08.05.2024)
İsrail'in 215 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e çıkarken, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli öldü, 200 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldiğini bildiren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 55 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.