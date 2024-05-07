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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
Sputnik Türkiye
İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
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galatasaray-fenerbahçe derbisi için seyirci kararı,galatasaray-fenerbahçe derbisi,derbi ne zaman
galatasaray-fenerbahçe derbisi için seyirci kararı,galatasaray-fenerbahçe derbisi,derbi ne zaman

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı

12:16 07.05.2024 (güncellendi: 12:33 07.05.2024)
© AAGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AA
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İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
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