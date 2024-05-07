https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/galatasaray-fenerbahce-derbisi-icin-seyirci-karari-1083561558.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
Sputnik Türkiye
İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T12:16+0300
2024-05-07T12:16+0300
2024-05-07T12:33+0300
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galatasaray-fenerbahçe derbisi için seyirci kararı,galatasaray-fenerbahçe derbisi,derbi ne zaman
galatasaray-fenerbahçe derbisi için seyirci kararı,galatasaray-fenerbahçe derbisi,derbi ne zaman
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
12:16 07.05.2024 (güncellendi: 12:33 07.05.2024)
İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.