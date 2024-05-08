https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/fransiz-siyasetci-philippot-si-macronu-kucuk-dusurdu-1083590128.html

Fransız siyasetçi Philippot: Şi, Macron’u küçük düşürdü

Fransız siyasetçi Philippot: Şi, Macron’u küçük düşürdü

Sputnik Türkiye

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Çin lideri Şi Cinping’in Paris ziyareti sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

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Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa turu kapsamında Paris’te bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen üçlü görüşmeye dikkat çekerek şunu yazdı:Macron’un sergilediği ‘itaatkârlığın’ Fransa’nın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini kaydeden Philippot, AB üyeliğinin ülkeyi zayıflattığını savundu.Çin lideri Şi, 5 Mayıs Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Çarşamba gününe kadar Fransa’da bulunacak olan Şi, Fransız mevkidaşı Macron ile bir araya geldi ve ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştirdi.Şi, üçlü görüşmede, Çin, Fransa ve AB’nin birlikte Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasına engel olması ve barışçıl görüşmeler için koşullar yaratması gerektiğini dile getirdi. Şi, Moskova ve Kiev’in kabul edeceği uluslararası barış konferansının düzenlenmesine destek vereceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/si-cinping-cin-ve-fransa-ukrayna-krizinden-cikis-yolu-bulmak-icin-birlikte-calisacak-1083513100.html

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florian philippot, çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, paris, ukrayna krizi