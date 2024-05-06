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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/si-cinping-cin-ve-fransa-ukrayna-krizinden-cikis-yolu-bulmak-icin-birlikte-calisacak-1083513100.html
Şi Cinping: Çin ve Fransa Ukrayna krizinden çıkış yolu bulmak için birlikte çalışacak
Şi Cinping: Çin ve Fransa Ukrayna krizinden çıkış yolu bulmak için birlikte çalışacak
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Paris’in Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını birlikte arayacaklarını belirtti. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T00:04+0300
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dünya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
fransa
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
emmanuel macron
ursula von der leyen
avrupa birliği
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Çin lideri Şi, Le Figaro gazetesi için kaleme aldığı makalede Çin’in Fransa ve diğer ortaklarıyla birlikte Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını aramaya niyetli olduğunu yazdı.“Avrupa’da barış ve istikrarın yakında geri döneceğini umuyoruz ve krizi çözmenin yollarını bulmak için Fransa ve tüm uluslararası toplumla birlikte çalışmak niyetindeyiz” diye yazan Şi, ‘Ukrayna krizinin oluşturduğu şokların Avrupalılar için ne anlama geldiğini anladığını’ vurguladı.Ancak Çin’in bu çatışmanın ne temelinde ne de içinde olduğuna dikkat çeken Çin Devlet Başkanı, Pekin’in barışçıl çözüm bağlamında her zaman yapıcı bir rol oynadığının altını çizdi.Şi Cinping, ‘Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaç ve ilkelerine uyulması, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, tarafların meşru güvenlik çıkarlarının dikkate alınması yönünde defalarca çağrıda bulunduğunu, ayrıca nükleer silahların kullanımın kabul edilemezliğine işaret ettiğini’ hatırlattı.Şi Cinping'in Avrupa turuÇin lideri, bugün başlayan Avrupa turunun ilk durağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, Şi’nin aynı zamanda Paris’te iki lider arasındaki görüşmelere katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi planlanıyor.Bu ziyaret, Şi Cinping’in 5 yıl aradan sonra Fransa’ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden bildirildiği üzere Çin liderinin ziyareti, ‘iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümüne denk gelecek şekilde zamanlandı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın Nisan 2023’te düzenlediği Pekin ziyaretinin ardından gerçekleşti’.Bloomberg ajansı daha önce Macron’un, Şi’nin Fransa ziyareti sırasında kendisiyle kişisel bağlarını derinleştirmeye ve Çin liderini Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkilemeye ikna etmeye çalışacağını bildirmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise daha önce yaptığı açıklamada Şi Cinping’in Macron ile Çin’in Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı ilgi teşkil eden uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını açıklamıştı.Çin liderinin Fransa’nın ardından Avrupa turuna Sırbistan ve Macaristan ziyaretleri ile devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/cin-lideri-si-cinping-5-yil-aradan-sonra-ilk-kez-parise-geldi-1083507946.html
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çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, fransa, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), emmanuel macron, ursula von der leyen, avrupa birliği, rusya, vladimir putin
çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, fransa, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), emmanuel macron, ursula von der leyen, avrupa birliği, rusya, vladimir putin

Şi Cinping: Çin ve Fransa Ukrayna krizinden çıkış yolu bulmak için birlikte çalışacak

00:04 06.05.2024
Şi Cinping Macron
Şi Cinping Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Paris’in Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını birlikte arayacaklarını belirtti.
Çin lideri Şi, Le Figaro gazetesi için kaleme aldığı makalede Çin’in Fransa ve diğer ortaklarıyla birlikte Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını aramaya niyetli olduğunu yazdı.
“Avrupa’da barış ve istikrarın yakında geri döneceğini umuyoruz ve krizi çözmenin yollarını bulmak için Fransa ve tüm uluslararası toplumla birlikte çalışmak niyetindeyiz” diye yazan Şi, ‘Ukrayna krizinin oluşturduğu şokların Avrupalılar için ne anlama geldiğini anladığını’ vurguladı.
Ancak Çin’in bu çatışmanın ne temelinde ne de içinde olduğuna dikkat çeken Çin Devlet Başkanı, Pekin’in barışçıl çözüm bağlamında her zaman yapıcı bir rol oynadığının altını çizdi.
Şi Cinping, ‘Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaç ve ilkelerine uyulması, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, tarafların meşru güvenlik çıkarlarının dikkate alınması yönünde defalarca çağrıda bulunduğunu, ayrıca nükleer silahların kullanımın kabul edilemezliğine işaret ettiğini’ hatırlattı.

Şi Cinping'in Avrupa turu

Çin lideri, bugün başlayan Avrupa turunun ilk durağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, Şi’nin aynı zamanda Paris’te iki lider arasındaki görüşmelere katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi planlanıyor.
Bu ziyaret, Şi Cinping’in 5 yıl aradan sonra Fransa’ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden bildirildiği üzere Çin liderinin ziyareti, ‘iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümüne denk gelecek şekilde zamanlandı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın Nisan 2023’te düzenlediği Pekin ziyaretinin ardından gerçekleşti’.
Bloomberg ajansı daha önce Macron’un, Şi’nin Fransa ziyareti sırasında kendisiyle kişisel bağlarını derinleştirmeye ve Çin liderini Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkilemeye ikna etmeye çalışacağını bildirmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise daha önce yaptığı açıklamada Şi Cinping’in Macron ile Çin’in Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı ilgi teşkil eden uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını açıklamıştı.
Çin liderinin Fransa’nın ardından Avrupa turuna Sırbistan ve Macaristan ziyaretleri ile devam etmesi bekleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
DÜNYA
Çin lideri Şi Cinping 5 yıl aradan sonra ilk kez Paris’e geldi
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