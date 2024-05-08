https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/aziz-yildirimdan-baskan-adayligi-iddialarina-cevap-1083605123.html
Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı iddialarına cevap
Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı iddialarına cevap
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı. Aziz yıldırım, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:07+0300
2024-05-08T14:07+0300
2024-05-08T14:07+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
seçim
başkanlık
başkanlık seçimleri
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Aziz Yıldırım başkan adayı olacağına dair iddialar üzerine bir açıklama yaptı.Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/fenerbahce-baskani-ali-koc-pfdkya-sevk-edildi-1083582799.html
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aziz yıldırım başkanlığa aday mı,fenerbahçe başkanlık seçimi,fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman
aziz yıldırım başkanlığa aday mı,fenerbahçe başkanlık seçimi,fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman
Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı iddialarına cevap
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı. Aziz yıldırım, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" dedi.
Aziz Yıldırım başkan adayı olacağına dair iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."