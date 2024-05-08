https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/eyupsultanda-okuldan-atildigi-icin-okul-mudurunu-vuran-cocugun-cezasi-belli-oldu---1083610943.html
Eyüpsultan'da okuldan atıldığı için müdürü vuran çocuk tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi
Eyüpsultan'da okuldan atıldığı için müdürü vuran çocuk tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:26+0300
2024-05-08T15:26+0300
2024-05-08T15:30+0300
türkiye
müdür
silahlı saldırı
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müdür, silahlı saldırı
Eyüpsultan'da okuldan atıldığı için müdürü vuran çocuk tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi
15:26 08.05.2024 (güncellendi: 15:30 08.05.2024)
Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.