Eyüpsultan'da okuldan atıldığı için müdürü vuran çocuk tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi

© İHA / -AW198589 Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı © İHA / -AW198589

Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.