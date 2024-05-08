https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ales-sonuclari-aciklandi--1083610729.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:20+0300
2024-05-08T15:20+0300
2024-05-08T15:20+0300
türkiye
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
sınav
sınav soruları
sonuç
yök
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kanye-west-rusyaya-konser-vermeye-gelecek-uzun-zamandir-istiyordu--1083608209.html
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ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), sınav, sınav soruları, sonuç, yök
ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), sınav, sınav soruları, sonuç, yök
ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.