https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/esinin-ani-olumu-supheli-bulunmustu-eski-manken-yesim-ercetin-olum-sebebini-acikladi-1083603505.html
Eşinin ani ölümü şüpheli bulunmuştu: Eski manken Yeşim Erçetin, ölüm sebebini açıkladı
Eşinin ani ölümü şüpheli bulunmuştu: Eski manken Yeşim Erçetin, ölüm sebebini açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski manken Yeşim Erçetin'in iki yıl dünyaevine girdiği eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Eşinin vefatıyla ilgili ortaya atılan şüpheli... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:00+0300
2024-05-08T14:00+0300
2024-05-08T14:03+0300
yaşam
yeşim erçetin
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abd
intihar
magazin
ölüm
silah
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İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, geçtiğimiz gün eşini kaybettiğini duyurmuştu.Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği ve iş insanının cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu öğrenilmişti.Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurmuştu.Eski mankenin eşinin ölümünün "şüpheli" olduğu öne sürüldükten sonra iddiaları reddeden Yeşim Erçetin gerçeği açıkladı.'Eşim intihar etti'Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin, "Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum? Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi. 'Abim güçsüz biri değil, abim aciz biri değil lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi. Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti. Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada 'Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz' dedi. 'Saçmalama' dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi bir kaç yıl önce kanseri atlatmış" ifadelerini kullandı.
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yeşim erçetin, manken, abd, intihar, magazin, ölüm, silah
yeşim erçetin, manken, abd, intihar, magazin, ölüm, silah
Eşinin ani ölümü şüpheli bulunmuştu: Eski manken Yeşim Erçetin, ölüm sebebini açıkladı
14:00 08.05.2024 (güncellendi: 14:03 08.05.2024)
Eski manken Yeşim Erçetin'in iki yıl dünyaevine girdiği eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Eşinin vefatıyla ilgili ortaya atılan şüpheli ölüm iddiaları sonrası Erçetin gerçeği açıkladı.
İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, geçtiğimiz gün eşini kaybettiğini duyurmuştu.
Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği ve iş insanının cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu öğrenilmişti.
Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurmuştu.
Eski mankenin eşinin ölümünün "şüpheli" olduğu öne sürüldükten sonra iddiaları reddeden Yeşim Erçetin gerçeği açıkladı.
Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin, "Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum? Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi. 'Abim güçsüz biri değil, abim aciz biri değil lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi. Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti. Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada 'Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz' dedi. 'Saçmalama' dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi bir kaç yıl önce kanseri atlatmış" ifadelerini kullandı.