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Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu
Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Eski manken Yeşim Erçetin iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulundu. Boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T14:06+0300
2024-05-06T14:06+0300
yaşam
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İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşini kaybetti. Erçetin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeseci'nin cansız bedenini Yeşim Erçetin buldu.Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurdu.Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti.Boşanma kararı almışlardıAmerika'da yaşayan çift geçtiğimiz günlerde ise boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.Evlendikten sonra Miami'de kendisine yeni bir hayat kuran ve yakın zamanda aldığı eğitimlerin ardından doğum koçluğu yapmaya başlayan Erçetin, Kardeseci ile evliliğini noktalamaya hazırlandığını açıklamıştı.Yeşim Erçetin, eşinden gördüğü şiddet dolayısıyla arkadaşının evine sığındığını ve boşanma davası açmaya hazırlandığını belirterek şunları söylemişti:Eşinin kumar alışkanlığının olduğunu söyleyen Erçetin, "Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana 'Uğursuz geldin' dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup 'Bir tane çarparım kafan camdan çıkar' dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak." şeklinde konuşmuştu.Çocuklarının üzülmesini istemediğini belirten Erçetin açıklamasında, "Çok severek evlendim aslında. Aslında kötü bir insan değil. İki yılın özeti çok enteresan şeyler yaşadım. Maalesef bilemiyorsunuz, başa gelen çekilir. Çocuklarım var, onların üzülmesini istemiyorum." dedi.Yeşim Erçetin kimdir?1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.
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Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu

14:06 06.05.2024
© Fotoğraf : Yeşim Erçetin InstagramYeşim Erçetin
Yeşim Erçetin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© Fotoğraf : Yeşim Erçetin Instagram
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Eski manken Yeşim Erçetin iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulundu. Boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu belirtildi.
İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşini kaybetti. Erçetin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeseci'nin cansız bedenini Yeşim Erçetin buldu.
Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurdu.
Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti.

Boşanma kararı almışlardı

Amerika'da yaşayan çift geçtiğimiz günlerde ise boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.
Evlendikten sonra Miami'de kendisine yeni bir hayat kuran ve yakın zamanda aldığı eğitimlerin ardından doğum koçluğu yapmaya başlayan Erçetin, Kardeseci ile evliliğini noktalamaya hazırlandığını açıklamıştı.
Yeşim Erçetin, eşinden gördüğü şiddet dolayısıyla arkadaşının evine sığındığını ve boşanma davası açmaya hazırlandığını belirterek şunları söylemişti:
"Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı."
Eşinin kumar alışkanlığının olduğunu söyleyen Erçetin, "Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana 'Uğursuz geldin' dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup 'Bir tane çarparım kafan camdan çıkar' dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak." şeklinde konuşmuştu.
Çocuklarının üzülmesini istemediğini belirten Erçetin açıklamasında, "Çok severek evlendim aslında. Aslında kötü bir insan değil. İki yılın özeti çok enteresan şeyler yaşadım. Maalesef bilemiyorsunuz, başa gelen çekilir. Çocuklarım var, onların üzülmesini istemiyorum." dedi.

Yeşim Erçetin kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.
Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.
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