Erdoğan ile görüşmesindeki boş koltukla ilgili Özgür Özel'den açıklama: Önceden konuşmuştuk

"Bir süre sonra sayın Cumhurbaşkanının gördüğü lüzum üzerine sayın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da not tutmak için dahil oldu. Orada oturma düzenine itirazım olmuştu. Biz gittiğimizde odaya girdiğimde karşılıklı oturma düzeni beklerken üç koltuk vardı. Şaşırdım, burada denge nasıl sağlanacak diye. Hemen fark ettim. Oturma düzeni önemli bir şey. Önceden de konuşmuştuk. Sayın büyükelçimiz, sayın Hasan Doğan'la görüştüğünde oturma düzeninin her iki tarafın eşit şartlarda oturacağı d üzen olmasını temin edeceklerini taahhüt etmişti. Girdiğimizde ona çok uygun düzen yoktu. İlk anda kameralar önünde sorun edip, gerginlik yaşanıyor görüntüsünü vermek istemedim. Ayakta fotoğraf çektirdik, oturduk.

Kameralar çıkınca şu ifadeyi kullandım 'Biz üç yerde randevu talep ettik. Çankaya Köşkü, TBMM ve AK Parti Genel Merkeziydi, ancak Beştepe'de verilseydi, oraya da giderdik'. Ama orada zorluklarımız olduğunu söyledim. Bunun için Hasan Bey de emek sarfetti. Burada vermeniz nezakettir dedim. Ancak oturma düzeni bizim açımızdan sorunludur, telafisi gerekir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da, AK Parti kaynakları da doğruladı, o yüzden söylüyorum; kendisi 'Biz de bir iadeiziyarette bulunalım, CHP'ye genel merkezine olur mu' dedi. Ben de 'gayet isabetli olur, memnun oluruz' dedim. O anda değil, öyle yansıdı. Sonra özel kalemime sayın Hasan Doğan diğer siyasilerin de aynı düzende ağırlandığına dair fotoğraf kareleri gönderdi. 'Size özel değil' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı nezaket göstererek o işi tatlıya bağladı."