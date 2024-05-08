https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-turkiye-gazzeye-en-cok-yardim-yapan-ulke-1083617517.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını belirterek Gazze'ye en çok yardım yapan... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T18:54+0300
2024-05-08T18:54+0300
2024-05-08T18:55+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
öncü keçeli
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
insani yardım
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu dile getirdi.1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydeden Keçeli, "Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda" dedi.Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gazzede-can-kayiplari-35-bine-dayandi-1083606794.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, insani yardım
türkiye, dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, insani yardım
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke
18:54 08.05.2024 (güncellendi: 18:55 08.05.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını belirterek Gazze'ye en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu dile getirdi.
1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydeden Keçeli, "Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda" dedi.
Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerini kullandı.