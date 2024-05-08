https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-turkiye-gazzeye-en-cok-yardim-yapan-ulke-1083617517.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını belirterek Gazze'ye en çok yardım yapan... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T18:54+0300

2024-05-08T18:54+0300

2024-05-08T18:55+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

öncü keçeli

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

insani yardım

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu dile getirdi.1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydeden Keçeli, "Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda" dedi.Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gazzede-can-kayiplari-35-bine-dayandi-1083606794.html

gazze

gazze şeridi

filistin

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türkiye, dışişleri bakanlığı, öncü keçeli, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, insani yardım