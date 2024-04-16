https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/etimesgut-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-ilk-nikahini-kiydi-1082830073.html
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı
Sputnik Türkiye
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilerek görevine başlayan Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını bugün kıydı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T17:01+0300
2024-04-16T17:01+0300
2024-04-16T17:01+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
nikah
etimesgut
ankara
belediye başkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_53068f65fcf74e913f94e621bb9f504c.jpg
Etimesgut'un yeni Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bugün ilk nikahını kıydı.Çiftin nikah merasimini gerçekleştiren Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı gönderi Etimesgut Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından “İlk nikahımızı kıydık. Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.” notuyla paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/mansur-yavas-mazbatasini-aldi-1082459979.html
etimesgut
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_d4fa08604c53b37d118cf554facf3664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdal beşikçioğlu, nikah, etimesgut, ankara, belediye başkanı
erdal beşikçioğlu, nikah, etimesgut, ankara, belediye başkanı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilerek görevine başlayan Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını bugün kıydı.
Etimesgut'un yeni Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bugün ilk nikahını kıydı.
Çiftin nikah merasimini gerçekleştiren Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı gönderi Etimesgut Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından “İlk nikahımızı kıydık. Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.” notuyla paylaşıldı.