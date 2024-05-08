https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/buyukcekmece-belediyesindeki-rusvet-operasyonuna-iliskin-iddianame-hazirlandi-1083622206.html

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandı

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T20:57+0300

2024-05-08T20:57+0300

2024-05-08T20:59+0300

büyükçekmece belediyesi

türkiye

iddianame

rüşvet

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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandıİddianamede, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya, 8 sanık hakkında ise 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer aldı.İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası öngörüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ibbde-calistigi-ortaya-cikti-haberleriyle-ilgili-tuzla-belediye-baskaninin-esinden-aciklama--1083615940.html

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büyükçekmece belediyesi, iddianame, rüşvet