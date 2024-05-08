https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/buyukcekmece-belediyesindeki-rusvet-operasyonuna-iliskin-iddianame-hazirlandi-1083622206.html
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandı
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T20:57+0300
2024-05-08T20:57+0300
2024-05-08T20:59+0300
büyükçekmece belediyesi
türkiye
iddianame
rüşvet
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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandıİddianamede, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya, 8 sanık hakkında ise 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer aldı.İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası öngörüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ibbde-calistigi-ortaya-cikti-haberleriyle-ilgili-tuzla-belediye-baskaninin-esinden-aciklama--1083615940.html
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büyükçekmece belediyesi, iddianame, rüşvet
büyükçekmece belediyesi, iddianame, rüşvet
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandı
20:57 08.05.2024 (güncellendi: 20:59 08.05.2024)
Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin iddianame hazırlandı
İddianamede, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya, 8 sanık hakkında ise 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer aldı.
İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası öngörüldü.