https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/burun-tikanikligi-sikayetiyle-gittigi-hastanede-literature-gecti-binlerce-kurtcuk-cikarildi-1083604399.html

Burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede literatüre geçti: Binlerce kurtçuk çıkarıldı

Burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede literatüre geçti: Binlerce kurtçuk çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletinde, ismi açıklanmayan bir kadın hasta, nefes alamama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve röntgen... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T13:35+0300

2024-05-08T13:35+0300

2024-05-08T13:35+0300

yaşam

kurt

burun

burun akıntısı

burun tıkacı

tıp

bilim

teknoloji

hasta

ağır hasta

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054228534_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b944308bb8169933ae23856228041930.jpg

59 yaşındaki kadın, bir haftadan uzun süredir burun tıkanıklığı ve yüz ağrısından şikayetçiydi ve ilk başta bunun havadaki aşırı tozdan kaynaklanan solunum sorunları nedeniyle olduğuna inanıyordu.Ancak burun kanaması geçirdikten sonra burnundan düzinelerce küçük kurtçuk çıktığını fark etti ve acilen hastaneye gitti.Hastanın şikayeti üzerine doktorlar burnuna endoskop yerleşti ve 100'den fazla canlı kurtçuk olduğunu tespit etti. Acilen ameliyata alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/dunyanin-en-lanetli-adasi-kim-yerlestiyse-ya-gizemli-bir-sekilde-oldu-ya-da-kayboldu-1083599560.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurt, burun, burun akıntısı , burun tıkacı, tıp, bilim, teknoloji, hasta, ağır hasta, ameliyat, acil durum