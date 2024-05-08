https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/burun-tikanikligi-sikayetiyle-gittigi-hastanede-literature-gecti-binlerce-kurtcuk-cikarildi-1083604399.html
Burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede literatüre geçti: Binlerce kurtçuk çıkarıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede literatüre geçti: Binlerce kurtçuk çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletinde, ismi açıklanmayan bir kadın hasta, nefes alamama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve röntgen... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T13:35+0300
2024-05-08T13:35+0300
2024-05-08T13:35+0300
yaşam
kurt
burun
burun akıntısı
burun tıkacı
tıp
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59 yaşındaki kadın, bir haftadan uzun süredir burun tıkanıklığı ve yüz ağrısından şikayetçiydi ve ilk başta bunun havadaki aşırı tozdan kaynaklanan solunum sorunları nedeniyle olduğuna inanıyordu.Ancak burun kanaması geçirdikten sonra burnundan düzinelerce küçük kurtçuk çıktığını fark etti ve acilen hastaneye gitti.Hastanın şikayeti üzerine doktorlar burnuna endoskop yerleşti ve 100'den fazla canlı kurtçuk olduğunu tespit etti. Acilen ameliyata alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/dunyanin-en-lanetli-adasi-kim-yerlestiyse-ya-gizemli-bir-sekilde-oldu-ya-da-kayboldu-1083599560.html
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kurt, burun, burun akıntısı , burun tıkacı, tıp, bilim, teknoloji, hasta, ağır hasta, ameliyat, acil durum
kurt, burun, burun akıntısı , burun tıkacı, tıp, bilim, teknoloji, hasta, ağır hasta, ameliyat, acil durum
Burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği hastanede literatüre geçti: Binlerce kurtçuk çıkarıldı
Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletinde, ismi açıklanmayan bir kadın hasta, nefes alamama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve röntgen incelemesinde, kadının burnunda yüzlerce kurtçuk yaşadığı keşfedildi.
59 yaşındaki kadın, bir haftadan uzun süredir burun tıkanıklığı ve yüz ağrısından şikayetçiydi ve ilk başta bunun havadaki aşırı tozdan kaynaklanan solunum sorunları nedeniyle olduğuna inanıyordu.
Ancak burun kanaması geçirdikten sonra burnundan düzinelerce küçük kurtçuk çıktığını fark etti ve acilen hastaneye gitti.
Hastanın şikayeti üzerine doktorlar burnuna endoskop yerleşti ve 100'den fazla canlı kurtçuk olduğunu tespit etti. Acilen ameliyata alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi.