https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/besiktastan-senol-gunes-hamlesi-beklenen-gorusme-gerceklesti-1083594898.html

Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi: 'Beklenen görüşme gerçekleşti'

Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi: 'Beklenen görüşme gerçekleşti'

Sputnik Türkiye

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışları kapsamında çeşitli isimleri değerlendiriyor. Kulüp yönetimi tarafından dile getirilen adaylar... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

şenol güneş

teknik direktör

futbol

nuri şahin

sergen yalçın

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Fernando Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör pozisyonu için Şenol Güneş'in düşünülmesi, taraftarlar arasında da büyük bir heyecan yarattı.Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Başkan Hasan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı. Sabah'ın haberine göre Arat, Şenol Güneş'le ilk temasını kurdu. Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha önce de görev yaptıBeşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik adam, 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-Beyazlılardan ayrılmıştı.

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