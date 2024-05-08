https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/besiktastan-senol-gunes-hamlesi-beklenen-gorusme-gerceklesti-1083594898.html
Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi: 'Beklenen görüşme gerçekleşti'
Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi: 'Beklenen görüşme gerçekleşti'
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışları kapsamında çeşitli isimleri değerlendiriyor. Kulüp yönetimi tarafından dile getirilen adaylar... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:22+0300
2024-05-08T10:22+0300
2024-05-08T10:23+0300
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Fernando Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör pozisyonu için Şenol Güneş'in düşünülmesi, taraftarlar arasında da büyük bir heyecan yarattı.Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Başkan Hasan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı. Sabah'ın haberine göre Arat, Şenol Güneş'le ilk temasını kurdu. Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha önce de görev yaptıBeşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik adam, 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-Beyazlılardan ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/avrupada-tel-avive-karsi-tarih-yazan-ergin-atamandan-yumruklu-roportaj-turk-halki-icin-1083588920.html
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nuri şahin, şenol güneş, şenol güneş kaç yaşında, şenol güneş hangi takımda, beşiktaş teknik direktör
Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi: 'Beklenen görüşme gerçekleşti'
10:22 08.05.2024 (güncellendi: 10:23 08.05.2024)
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışları kapsamında çeşitli isimleri değerlendiriyor. Kulüp yönetimi tarafından dile getirilen adaylar arasında yer alan Şenol Güneş, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Fernando Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör pozisyonu için Şenol Güneş'in düşünülmesi, taraftarlar arasında da büyük bir heyecan yarattı.
Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Başkan Hasan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı. Sabah'ın haberine göre Arat, Şenol Güneş'le ilk temasını kurdu. Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.
Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha önce de görev yaptı
Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik adam, 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-Beyazlılardan ayrılmıştı.