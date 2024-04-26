https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/okulda-ogretmene-yumruk-atan-veli-yakalandi-1083177536.html
Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:16+0300
2024-04-26T12:16+0300
2024-04-26T12:16+0300
türkiye
öğretmen
şiddet
okul
istanbul
veli
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231220/okulda-hamile-ogretmeni-darp-eden-veli-tutuklandi-1078624813.html
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öğretmen, şiddet, okul, istanbul, veli
öğretmen, şiddet, okul, istanbul, veli
Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.
Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.