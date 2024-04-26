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Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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öğretmen, şiddet, okul, istanbul, veli
öğretmen, şiddet, okul, istanbul, veli

Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı

12:16 26.04.2024
© İHAveliye yumruk
veliye yumruk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.
Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
TÜRKİYE
Okulda hamile öğretmeni darp eden veli tutuklandı
20 Aralık 2023, 01:35
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