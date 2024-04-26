https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/okulda-ogretmene-yumruk-atan-veli-yakalandi-1083177536.html

Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı

Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T12:16+0300

2024-04-26T12:16+0300

2024-04-26T12:16+0300

türkiye

öğretmen

şiddet

okul

istanbul

veli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083177280_11:0:989:550_1920x0_80_0_0_db1d6b9b4cf3e678635093f23f25e6f7.jpg

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231220/okulda-hamile-ogretmeni-darp-eden-veli-tutuklandi-1078624813.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen, şiddet, okul, istanbul, veli