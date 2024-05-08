https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/bakan-isikhandan-uzaktan-veya-esnek-calisma-mesaji-ayak-uydurmak-lazim-1083601619.html
Bakan Işıkhan'dan uzaktan veya esnek çalışma mesajı: 'Ayak uydurmak lazım'
Bakan Işıkhan'dan uzaktan veya esnek çalışma mesajı: 'Ayak uydurmak lazım'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzaktan çalışma ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Esnek ya da uzaktan çalışma sistemlerine... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T12:24+0300
2024-05-08T12:24+0300
2024-05-08T12:24+0300
türkiye
uzaktan
uzaktan çalışma
iş
işçi
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
esnek çalışma
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/03/1044185541_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6b20e3f352205fe394bfb80caf79755f.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatı ve koşullarının sürekli değişmesiyle ilgili soru üzerine, özellikle salgın dönemi sonrasında bu sürecin yaşandığına dikkati çekti.İşin yapısı, şekli ve çalışma modellerinin değişmeye başladığını aktaran Bakan Işıkhan, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-ise-gore-mesai-mumkun-mu-1083346554.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/03/1044185541_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d7bbf4b4e67454b8e83d95f6033d41a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzaktan, uzaktan çalışma, iş, işçi, vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, esnek çalışma
uzaktan, uzaktan çalışma, iş, işçi, vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, esnek çalışma
Bakan Işıkhan'dan uzaktan veya esnek çalışma mesajı: 'Ayak uydurmak lazım'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzaktan çalışma ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Esnek ya da uzaktan çalışma sistemlerine yönelik mevzuat üzerinde hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Bakan Işıkhan "Değişime ayak uydurmak lazım" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatı ve koşullarının sürekli değişmesiyle ilgili soru üzerine, özellikle salgın dönemi sonrasında bu sürecin yaşandığına dikkati çekti.
İşin yapısı, şekli ve çalışma modellerinin değişmeye başladığını aktaran Bakan Işıkhan, şunları söyledi:
"Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Çalışma hayatına girdiğinizde sosyal yeteneklerinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Kovid-19 pandemisi sonrasında işler devam ediyor. Hala uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için daha önemli. Çalışmanın, işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. 10 yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı işlerle ve çalışma modelleriyle karşı karşıya kalacağız."