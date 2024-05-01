https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-ise-gore-mesai-mumkun-mu-1083346554.html

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşe göre mesai mümkün mü?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşe göre mesai mümkün mü?

Sputnik Türkiye

İşçi, işveren, memur, çiftçi ve hükümeti bir araya getiren Çalışma Meclisi, 5 yılın ardından Ankara’da toplandı. Meclisin gündem maddelerinden biri ise esnek... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T08:29+0300

2024-05-01T08:29+0300

2024-05-01T08:29+0300

ekonomi

işçi

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evden çalışma

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İşçi, işveren sendikaları ile kamu yetkililerinin çalışma hayatındaki önemli başlıkları değerlendirdiği Çalışma Meclisi, 5 yıl aranın ardından ilk toplantısını pazartesi günü yaptı. Meclis’in ana gündemlerinden biri de esnek çalışma oldu.Salgından önce uzaktan çalışmaya izin veren şirketlerin oranı yüzde 1 iken bu oran salgın sonrası yüzde 78’e çıktı. TİSK verilerine göre Türkiye'de 10 çalışandan 4’ü uzaktan çalışma imkanına sahip ve çalışan nüfusun yüzde 30’u için uzaktan çalışma mümkün. Ayrıca çalışanların yüzde 73’ü evden çalışma ile iş-özel dengesi kurduğunu düşünüyor.Peki esnek çalışma modeli daha da yaygınlaşır mı? Hangi sektörler için esnek çalışma modeli genişletilebilir? Esnek çalışma modeline göre maaşlar düşer mi? Çalışma hayatında 9-6 olarak tabir edilen standartlaşmış çalışma sistemi dışında, yapılan işe göre (meslek) bir mesai uygulaması mümkün mü?Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Çalışanın iş veriminin artacağını düşünmekteyim'Esnek çalışma maaşları düşürür mü?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/5-yil-sonra-bir-ilk-asgari-ucret-emekli-maasi-mesai-saati-ve-kidem-tazminati-dahil-her-sey-masada-1083257044.html

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