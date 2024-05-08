https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdli-oyuncu-mark-ruffalo-filistinlilere-sunulan-iki-secenek-var-colde-olmek-veya-evde-olmek-1083598305.html

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere sunulan iki seçenek var, çölde ölmek veya evde ölmek

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere sunulan iki seçenek var, çölde ölmek veya evde ölmek

Sputnik Türkiye

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'." ifadesini kullandı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T11:30+0300

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2024-05-08T11:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

gazze

gazze şeridi

filistin

filistinli

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Hulk filmdeki karakteriyle de bilinen ünlü oyuncu Ruffalo, X sosyal medya hesabından İsrail'i kınayan bir paylaşım yaptı.Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları 'toplama kamplarına' gönderildiğini kaydetti.Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün.'" ifadesini kullandı.İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abd-refah-saldirisi-sonrasi-israile-muhimmat-sevkiyatini-askiya-aldi-1083595898.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, filistin, filistinli