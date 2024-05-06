https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/arda-gulerin-real-madrid-ile-ilk-laliga-kupasini-kaldiracagi-tarih-belli-oldu-1083535184.html
Arda Güler'in Real Madrid ile ilk LaLiga kupasını kaldıracağı tarih belli oldu
Arda Güler'in Real Madrid ile ilk LaLiga kupasını kaldıracağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
LaLiga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid'e bu hafta oynanacak Granada mücadelesi öncesinde şampiyonluk kupasının takdim edilmesi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T15:25+0300
2024-05-06T15:25+0300
2024-05-06T15:25+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
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LaLiga'da Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti.Ligde oynadığı 34 maçın ardından 87 puan toplayan başkent ekibi, gelecek hafta 11 Mayıs Cumartesi günü Granada'ya konuk olacak.Marca'nın haberine göre, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararla şampiyonluk kupasının Real Madrid'e bu maçta takdim edileceği öne sürüldü.Ancak Granada'nın küme düşme potasında bulunmasından dolayı kupanın mücadele öncesinde mi yoksa sonrasında mı verileceği tartışma konusu oldu.Arda Güler'in ilk LaLiga kupasını bu maçta kaldırması beklenirken, 12 Mayıs Pazar günü ise tüm takımın Madrid sokaklarında kupayla birlikte kutlama yapacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/ancelottiden-arda-guler-yorumu-real-madrid-kazanmami-istiyor-genc-oyunculara-sure-vermemi-degil-1083506662.html
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid
arda güler, carlo ancelotti, real madrid
Arda Güler'in Real Madrid ile ilk LaLiga kupasını kaldıracağı tarih belli oldu
LaLiga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid'e bu hafta oynanacak Granada mücadelesi öncesinde şampiyonluk kupasının takdim edilmesi bekleniyor. Başkent ekibinin karşılaşmanın ardından Madrid sokaklarında kupayla birlikte kutlama yapacağı da kaydedildi.
LaLiga'da Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti.
Ligde oynadığı 34 maçın ardından 87 puan toplayan başkent ekibi, gelecek hafta 11 Mayıs Cumartesi günü Granada'ya konuk olacak.
Marca'nın haberine göre, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararla şampiyonluk kupasının Real Madrid'e bu maçta takdim edileceği öne sürüldü.
Ancak Granada'nın küme düşme potasında bulunmasından dolayı kupanın mücadele öncesinde mi yoksa sonrasında mı verileceği tartışma konusu oldu.
Arda Güler'in ilk LaLiga kupasını bu maçta kaldırması beklenirken, 12 Mayıs Pazar günü ise tüm takımın Madrid sokaklarında kupayla birlikte kutlama yapacağı kaydedildi.