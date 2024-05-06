https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/arda-gulerin-real-madrid-ile-ilk-laliga-kupasini-kaldiracagi-tarih-belli-oldu-1083535184.html

Arda Güler'in Real Madrid ile ilk LaLiga kupasını kaldıracağı tarih belli oldu

Arda Güler'in Real Madrid ile ilk LaLiga kupasını kaldıracağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

LaLiga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid'e bu hafta oynanacak Granada mücadelesi öncesinde şampiyonluk kupasının takdim edilmesi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T15:25+0300

2024-05-06T15:25+0300

2024-05-06T15:25+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

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LaLiga'da Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti.Ligde oynadığı 34 maçın ardından 87 puan toplayan başkent ekibi, gelecek hafta 11 Mayıs Cumartesi günü Granada'ya konuk olacak.Marca'nın haberine göre, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararla şampiyonluk kupasının Real Madrid'e bu maçta takdim edileceği öne sürüldü.Ancak Granada'nın küme düşme potasında bulunmasından dolayı kupanın mücadele öncesinde mi yoksa sonrasında mı verileceği tartışma konusu oldu.Arda Güler'in ilk LaLiga kupasını bu maçta kaldırması beklenirken, 12 Mayıs Pazar günü ise tüm takımın Madrid sokaklarında kupayla birlikte kutlama yapacağı kaydedildi.

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid