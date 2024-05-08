https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kanye-west-rusyaya-konser-vermeye-gelecek-uzun-zamandir-istiyordu--1083608209.html

Kanye West Rusya'ya konser vermeye gelecek: 'Uzun zamandır istiyordu'

Kanye West Rusya'ya konser vermeye gelecek: 'Uzun zamandır istiyordu'

Sputnik Türkiye

Amerikalı rapçi Kanye West'in (Ye) 'uzun zamandır gelmek istediği' Moskova'ya konsere geleceği belirtildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T14:44+0300

2024-05-08T14:44+0300

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Amerikalı rapçi ve tasarımcı Kanye West (Yeni ismiyle Ye) Rusya'nın başkenti Moskova'da konsere gelecek. Amerikalı rapçi ve tasarımcı Kanye West, Rusya'da sahne alacak. Normalde 8 Haziran'da Luzhniki Stadyumu'nda planlanan konserin güvenlik sebebiyle biraz daha ertelenceği açıklanırken, şirketlerin müzakerelerinin sürdüğü belirtildi. West'in menajeri ünlü rapçinin ne zaman geleceği konusunda tam yanıt vermese de 'uzun zamandır Rusya'ya gelmek istediğini' belirtti. West'in sevgilisi Bianca Sensory'nin de Rusya'yı ziyaret etmeyi planlandığı da açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230113/kanye-west-gizli-bir-torenle-evlendi-iddiasi-1065726348.html

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kanye west, rap, rap müzik, konser, müzik, rusya, moskova