https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kanye-west-rusyaya-konser-vermeye-gelecek-uzun-zamandir-istiyordu--1083608209.html
Kanye West Rusya'ya konser vermeye gelecek: 'Uzun zamandır istiyordu'
Kanye West Rusya'ya konser vermeye gelecek: 'Uzun zamandır istiyordu'
Sputnik Türkiye
Amerikalı rapçi Kanye West'in (Ye) 'uzun zamandır gelmek istediği' Moskova'ya konsere geleceği belirtildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:44+0300
2024-05-08T14:44+0300
2024-05-08T14:45+0300
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kanye west
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rusya
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Amerikalı rapçi ve tasarımcı Kanye West (Yeni ismiyle Ye) Rusya'nın başkenti Moskova'da konsere gelecek. Amerikalı rapçi ve tasarımcı Kanye West, Rusya'da sahne alacak. Normalde 8 Haziran'da Luzhniki Stadyumu'nda planlanan konserin güvenlik sebebiyle biraz daha ertelenceği açıklanırken, şirketlerin müzakerelerinin sürdüğü belirtildi. West'in menajeri ünlü rapçinin ne zaman geleceği konusunda tam yanıt vermese de 'uzun zamandır Rusya'ya gelmek istediğini' belirtti. West'in sevgilisi Bianca Sensory'nin de Rusya'yı ziyaret etmeyi planlandığı da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230113/kanye-west-gizli-bir-torenle-evlendi-iddiasi-1065726348.html
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kanye west, rap, rap müzik, konser, müzik, rusya, moskova
kanye west, rap, rap müzik, konser, müzik, rusya, moskova
Kanye West Rusya'ya konser vermeye gelecek: 'Uzun zamandır istiyordu'
14:44 08.05.2024 (güncellendi: 14:45 08.05.2024)
Amerikalı rapçi Kanye West'in (Ye) 'uzun zamandır gelmek istediği' Moskova'ya konsere geleceği belirtildi.
Amerikalı rapçi ve tasarımcı Kanye West (Yeni ismiyle Ye) Rusya'nın başkenti Moskova'da konsere gelecek.
Amerikalı rapçi ve tasarımcı Kanye West, Rusya'da sahne alacak. Normalde 8 Haziran'da Luzhniki Stadyumu'nda planlanan konserin güvenlik sebebiyle biraz daha ertelenceği açıklanırken, şirketlerin müzakerelerinin sürdüğü belirtildi. West'in menajeri ünlü rapçinin ne zaman geleceği konusunda tam yanıt vermese de 'uzun zamandır Rusya'ya gelmek istediğini' belirtti.
West'in sevgilisi Bianca Sensory'nin de Rusya'yı ziyaret etmeyi planlandığı da açıklandı.