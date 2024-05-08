https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisti-cifte-indirim-geldi-1083589965.html
Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti: Çifte indirim geldi
Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti: Çifte indirim geldi
Sputnik Türkiye
Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/TL kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim dönemi başlıyor. Peki, bugün benzin ve motorin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T08:33+0300
2024-05-08T08:33+0300
2024-05-08T08:33+0300
ekonomi
akaryakıt
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benzin
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına benzinde 1 lira 37 kuruş, motorinde 1 lira 24 kuruş indirim yapılacak. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42.61 TL’ye, Ankara’da 43.50 TL’ye, İzmir’de 43.74 TL’ye gerileyecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul’da 40.11 TL’ye, Ankara’da 41.04 TL’ye, İzmir’de 41.29 TL’ye gerileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html
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Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti: Çifte indirim geldi
Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/TL kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim dönemi başlıyor. Peki, bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına benzinde 1 lira 37 kuruş, motorinde 1 lira 24 kuruş indirim yapılacak.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42.61 TL’ye, Ankara’da 43.50 TL’ye, İzmir’de 43.74 TL’ye gerileyecek.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul’da 40.11 TL’ye, Ankara’da 41.04 TL’ye, İzmir’de 41.29 TL’ye gerileyecek.