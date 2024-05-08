https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisti-cifte-indirim-geldi-1083589965.html

Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti: Çifte indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti: Çifte indirim geldi

Sputnik Türkiye

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/TL kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim dönemi başlıyor. Peki, bugün benzin ve motorin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T08:33+0300

2024-05-08T08:33+0300

2024-05-08T08:33+0300

ekonomi

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına benzinde 1 lira 37 kuruş, motorinde 1 lira 24 kuruş indirim yapılacak. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42.61 TL’ye, Ankara’da 43.50 TL’ye, İzmir’de 43.74 TL’ye gerileyecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul’da 40.11 TL’ye, Ankara’da 41.04 TL’ye, İzmir’de 41.29 TL’ye gerileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html

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