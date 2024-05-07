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Bahçeli'den Özel'e: 'AP'de saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar' cevabı almış, saati yok mu?
Bahçeli'den Özel'e: 'AP'de saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar' cevabı almış, saati yok mu?
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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar'... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:48+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
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devlet bahçeli, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli'den Özel'e: 'AP'de saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar' cevabı almış, saati yok mu?

10:48 07.05.2024 (güncellendi: 11:22 07.05.2024)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AA
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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar' cevabı almış. Özel'in kolunda saat yok mu?" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Ağababaları Marx gibi tek bir emekçinin elinden tutmamış bu güruhun vicdanı tutsaktır.
Taksim ısrarı niye? Emek ile dayanışmanın Taksim ile ne alakası vardır?
Asıl emekçiler polislerdir bunu görmeyen haindir.
Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım, Ortak akılla ülkemizin meselelerine kafa yormak, bizim de arzumuz. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değildir.
boş koltukla meşgul olanların boşa düşmeleri kendi bilecekleri iş. biz boş yapanlarla değil ülkesi için hevesleri olanın hedeflerine bakarız.
Kilit tartışma konularında görüşümüzü paylaşmak istiyoruz. Demlenenlerin ayılması temennimiz. Yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerdir. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir makam, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkeme ve hakimlere talimat, emir veremez, tavsiyede bulunamaz.
Kavala'nın yeniden yargılanması, kamçılanan sipariş bir süreç ilerletilmektedir. Bahsedilen şahıs hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Neymiş? CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar' cevabı almış. Özel'in kolunda saat yok mu? Beraberindekilerde de mi yok?
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