Bahçeli'den Özel'e: 'AP'de saati sorunca 'sen önce Kavala'yı çıkar' cevabı almış, saati yok mu?

Ağababaları Marx gibi tek bir emekçinin elinden tutmamış bu güruhun vicdanı tutsaktır. Ağababaları Marx gibi tek bir emekçinin elinden tutmamış bu güruhun vicdanı tutsaktır.

Taksim ısrarı niye? Emek ile dayanışmanın Taksim ile ne alakası vardır? Taksim ısrarı niye? Emek ile dayanışmanın Taksim ile ne alakası vardır?

Asıl emekçiler polislerdir bunu görmeyen haindir. Asıl emekçiler polislerdir bunu görmeyen haindir.

Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım, Ortak akılla ülkemizin meselelerine kafa yormak, bizim de arzumuz. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değildir. Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım, Ortak akılla ülkemizin meselelerine kafa yormak, bizim de arzumuz. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değildir.

boş koltukla meşgul olanların boşa düşmeleri kendi bilecekleri iş. biz boş yapanlarla değil ülkesi için hevesleri olanın hedeflerine bakarız. boş koltukla meşgul olanların boşa düşmeleri kendi bilecekleri iş. biz boş yapanlarla değil ülkesi için hevesleri olanın hedeflerine bakarız.

Kilit tartışma konularında görüşümüzü paylaşmak istiyoruz. Demlenenlerin ayılması temennimiz. Yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerdir. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir makam, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkeme ve hakimlere talimat, emir veremez, tavsiyede bulunamaz. Kilit tartışma konularında görüşümüzü paylaşmak istiyoruz. Demlenenlerin ayılması temennimiz. Yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerdir. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir makam, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkeme ve hakimlere talimat, emir veremez, tavsiyede bulunamaz.