https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-putinin-yemin-torenine-katilan-steven-seagala-yaptirim-uygulayabilir-1083592033.html

AB, Putin'in yemin törenine katılan Steven Seagal'a yaptırım uygulayabilir

AB, Putin'in yemin törenine katılan Steven Seagal'a yaptırım uygulayabilir

Sputnik Türkiye

ASBL kuruluşu tarafından başlatılan Brüksel merkezli Avrupa çevrimiçi gazetesi EUobserver, Avrupa Birliği (AB) tarafından eylemlerinin Ukrayna'ya zarar... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:24+0300

2024-05-08T09:24+0300

2024-05-08T09:24+0300

dünya

euobserver

steven seagal

rusya

abd

avrupa birliği

yaptırım

kısıtlama

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EUobserver portalı tarafından AB temsilcisine dayandırılarak paylaşılan haberde, Steven Seagal'a karşı yaptırım uygulanabileceği belirtilirken, temsilciye göre Seagal, eylemlerinin Ukrayna'ya zarar vermiş olabileceğine inanmak için ‘güçlü yasal gerekçeler’ olması durumunda kara listeye alınabilir.Portal, ayrıca AB'nin gelecekte şarkıcı Yaroslav Dronov'u (Shaman) da kara listeye alabileceğini belirtirken, halihazırda Rusya’da yaşayan dünyaca ünlü ABD’li aktör Steven Seagal 2016'dan beri Rus vatandaşlığına sahip.Seagal aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Rus-Amerikan insani ilişkileri ve ortak kültürel ve tarihi mirastan sorumlu gönüllü özel temsilcisi olarak görev yaprken, 7 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yemin törenine katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/eski-abdli-istihbaratci-putin-rusyanin-bati-etkisinden-arinmasinin-son-asamasini-baslatti-1083577117.html

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euobserver, steven seagal, rusya, abd, avrupa birliği, yaptırım, kısıtlama