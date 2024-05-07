https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/eski-abdli-istihbaratci-putin-rusyanin-bati-etkisinden-arinmasinin-son-asamasini-baslatti-1083577117.html
Eski ABD'li istihbaratçı: Putin, Rusya'nın Batı etkisinden arınmasının son aşamasını başlattı
Eski ABD'li istihbaratçı: Putin, Rusya'nın Batı etkisinden arınmasının son aşamasını başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beşinci kez devlet başkanlığına seçilmesini Sputnik’e değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T17:17+0300
2024-05-07T17:17+0300
2024-05-07T17:24+0300
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Putin'in devlet başkanlığı koltuğundki 5. dönemini başlatan yemin törenindeki konuşmasını “Bu kez farklıydı” diye tanımlayan Ritter, “Yemin töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ve Rus halkının güvenliğinin birinci önceliği olduğunu açıkça belirtti. Bunu neden söylemek zorunda kaldı? Çünkü biz burada konuşurken, Rusya kendisini dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkenin saldırısı altında buluyor. Şiddet yoluyla olmasa bile ekonomik boğulma yoluyla Rusya'nın varoluşsal olarak yok edilmesini isteyen ülkeler var" ifadelerini kullandı.Putin'in görev süresi boyunca Rusya'nın kendisini Batı’nın bu zehirli tutumundan kademeli olarak arındırdığını belirten Ritter, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'nın dönüşümünü hızlandıran bir katalizör görevi gördüğünün altını çizerken, hem elitleri hem de sıradan vatandaşları kim olduklarını ve kendilerini neyin tanımladığını yeniden gözden geçirmeye zorladığına dikkat çekti.Ritter, Putin'in yeni dönemini, ‘Rusya'nın 1999'dan bu yana sürekli olarak gerçekleştirdiği bu dönüşümün son aşaması’ olarak tanımladığı konuşmasını, “Batı'nın kötü etkisini sisteminden tamamen temizleyecek ve Rusya'nın ne olduğuna dair saf bir Rus nosyonu yaratacak bir Rusya bekleniyor" diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/canli--vladimir-putin-5-gorev-donemi-icin-yemin-ediyor-1083559174.html
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Eski ABD'li istihbaratçı: Putin, Rusya'nın Batı etkisinden arınmasının son aşamasını başlattı
17:17 07.05.2024 (güncellendi: 17:24 07.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beşinci kez devlet başkanlığına seçilmesini Sputnik’e değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya’nın, Batı’nın kötü etkisinden arınmasının son aşamasında olduğunun altını çizdi.
Putin'in devlet başkanlığı koltuğundki 5. dönemini başlatan yemin törenindeki konuşmasını “Bu kez farklıydı” diye tanımlayan Ritter, “Yemin töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ve Rus halkının güvenliğinin birinci önceliği olduğunu açıkça belirtti. Bunu neden söylemek zorunda kaldı? Çünkü biz burada konuşurken, Rusya kendisini dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkenin saldırısı altında buluyor. Şiddet yoluyla olmasa bile ekonomik boğulma yoluyla Rusya'nın varoluşsal olarak yok edilmesini isteyen ülkeler var" ifadelerini kullandı.
Putin'in görev süresi boyunca Rusya'nın kendisini Batı’nın bu zehirli tutumundan kademeli olarak arındırdığını belirten Ritter, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'nın dönüşümünü hızlandıran bir katalizör görevi gördüğünün altını çizerken, hem elitleri hem de sıradan vatandaşları kim olduklarını ve kendilerini neyin tanımladığını yeniden gözden geçirmeye zorladığına dikkat çekti.
Ritter, Putin'in yeni dönemini, ‘Rusya'nın 1999'dan bu yana sürekli olarak gerçekleştirdiği bu dönüşümün son aşaması’ olarak tanımladığı konuşmasını, “Batı'nın kötü etkisini sisteminden tamamen temizleyecek ve Rusya'nın ne olduğuna dair saf bir Rus nosyonu yaratacak bir Rusya bekleniyor" diye tamamladı.