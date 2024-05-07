https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/yeniden-refah-partisi-israil-ile-tum-ticari-iliskilerin-durdurulmasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1083579141.html

Yeniden Refah Partisi: İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Yeniden Refah Partisi: İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T17:44+0300

2024-05-07T17:44+0300

2024-05-07T17:44+0300

türkiye

yeniden refah partisi

suat kılıç

filistin

israil-filistin

benyamin netanyahu

şanlıurfa

emekli

öğretmen

öğretmen atamaları

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079476672_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_d6e8fe940b84eccabfa9732e2fa6d437.jpg

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ile tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acımasız biçimde devam ettiğini vurgulayan Kılıç şu cümleleri kaydetti:Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminin AK Parti-CHP yakınlaşması ve anayasa tartışmalarından ibaret olmadığını belirterek, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.'Emekli maaşı ve asgari ücret açık sınırının üzerine çıkarılmalı'TÜRK-İŞ rakamlarına göre açlık sınırının 17 bin 750 lira olduğunu kaydeden Kılıç, taraflarla görüşülmesi, imkanların zorlanması ve en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.'20 bin öğretmen ataması yetersiz'Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulduklarını bildiren Kılıç, atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat ağırlığının adaletsizliğe yol açacağını söyledi ve mülakatların kaldırılacağına ilişkin sözlerin tutulması gerektiğini ifade etti.Suat Kılıç, sosyal medyada gündeme gelen Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 'REFAHYOL' olarak bilinen 54. Türkiye Hükümetince imzalandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek şu cümleleri kaydetti:'Alışveriş Refah Kart ile yapılacak'Refah marketlerin gelir kaynağının belediyelerin gelir kalemleri olabileceği gibi bağışlar ile doğrudan söz konusu marketlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardımlar yapılabileceğini anlatan Kılıç şu cümleleri aktardı:'Vatandaşlar Refah marketlerde ücret ödemeden alışveriş yapacak'Refah Kart verilecek kişilerin titizlik içerisinde seçileceğini dile getiren Kılıç, “Aile nüfusuna paralel bir rakam doğrultusunda kartlara yükleme yapılacak ve bu ‘refah kart’ ile markette belirlenen rakamlar üzerinden alışverişler sağlanmış olacak. Vatandaşımız ‘refah kart’ın limiti kadar olan alışverişi herhangi bir ödeme yapmaksızın Refah marketlerden almış olacak” diye konuştu.Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak adlandırılan yeni müfredat çalışmasını incelediklerini aktaran Kılıç, bilim tabanlı, veri bağlamlı bir yeni model arzuladıklarını, destekledikleri ve karşı çıktıkları konular bulunduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/yeniden-refah-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1083160941.html

türkiye

filistin

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, suat kılıç, filistin, israil-filistin, benyamin netanyahu, şanlıurfa, emekli, öğretmen, öğretmen atamaları