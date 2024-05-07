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Yeniden Refah Partisi: İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Yeniden Refah Partisi: İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T17:44+0300
2024-05-07T17:44+0300
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filistin
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ile tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acımasız biçimde devam ettiğini vurgulayan Kılıç şu cümleleri kaydetti:Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminin AK Parti-CHP yakınlaşması ve anayasa tartışmalarından ibaret olmadığını belirterek, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.'Emekli maaşı ve asgari ücret açık sınırının üzerine çıkarılmalı'TÜRK-İŞ rakamlarına göre açlık sınırının 17 bin 750 lira olduğunu kaydeden Kılıç, taraflarla görüşülmesi, imkanların zorlanması ve en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.'20 bin öğretmen ataması yetersiz'Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulduklarını bildiren Kılıç, atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat ağırlığının adaletsizliğe yol açacağını söyledi ve mülakatların kaldırılacağına ilişkin sözlerin tutulması gerektiğini ifade etti.Suat Kılıç, sosyal medyada gündeme gelen Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 'REFAHYOL' olarak bilinen 54. Türkiye Hükümetince imzalandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek şu cümleleri kaydetti:'Alışveriş Refah Kart ile yapılacak'Refah marketlerin gelir kaynağının belediyelerin gelir kalemleri olabileceği gibi bağışlar ile doğrudan söz konusu marketlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardımlar yapılabileceğini anlatan Kılıç şu cümleleri aktardı:'Vatandaşlar Refah marketlerde ücret ödemeden alışveriş yapacak'Refah Kart verilecek kişilerin titizlik içerisinde seçileceğini dile getiren Kılıç, “Aile nüfusuna paralel bir rakam doğrultusunda kartlara yükleme yapılacak ve bu ‘refah kart’ ile markette belirlenen rakamlar üzerinden alışverişler sağlanmış olacak. Vatandaşımız ‘refah kart’ın limiti kadar olan alışverişi herhangi bir ödeme yapmaksızın Refah marketlerden almış olacak” diye konuştu.Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak adlandırılan yeni müfredat çalışmasını incelediklerini aktaran Kılıç, bilim tabanlı, veri bağlamlı bir yeni model arzuladıklarını, destekledikleri ve karşı çıktıkları konular bulunduğunu sözlerine ekledi.
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yeniden refah partisi, suat kılıç, filistin, israil-filistin, benyamin netanyahu, şanlıurfa, emekli, öğretmen, öğretmen atamaları
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Yeniden Refah Partisi: İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz

17:44 07.05.2024
© AA / İsmail KaplanYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AA / İsmail Kaplan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ile tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acımasız biçimde devam ettiğini vurgulayan Kılıç şu cümleleri kaydetti:

Yüzyılın Hitler'i Benyamin Netanyahu, Hamas, ateşkes koşullarını kabul etmesine rağmen, Refah'taki aç, susuz ve silahsız sivillere saldırılarını şiddetlendiriyor. Katillerin yargılanacakları ve ölümlerden sorumlu tutulacakları günler yakındır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davaya Türkiye'nin de müdahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ile tüm ticari ilişkilerin Türkiye tarafından durdurulmasını da aynı şekilde memnuniyetle karşılıyoruz. Ticari ilişkilerin üçüncü ülkeler üzerinden sürdürülmemesi için gerekli önlemleri titizlikle alınmasını da eş zamanlı olarak istiyoruz.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminin AK Parti-CHP yakınlaşması ve anayasa tartışmalarından ibaret olmadığını belirterek, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

'Emekli maaşı ve asgari ücret açık sınırının üzerine çıkarılmalı'

TÜRK-İŞ rakamlarına göre açlık sınırının 17 bin 750 lira olduğunu kaydeden Kılıç, taraflarla görüşülmesi, imkanların zorlanması ve en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.

'20 bin öğretmen ataması yetersiz'

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulduklarını bildiren Kılıç, atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat ağırlığının adaletsizliğe yol açacağını söyledi ve mülakatların kaldırılacağına ilişkin sözlerin tutulması gerektiğini ifade etti.
Suat Kılıç, sosyal medyada gündeme gelen Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 'REFAHYOL' olarak bilinen 54. Türkiye Hükümetince imzalandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek şu cümleleri kaydetti:
İsrail-Türkiye serbest ticaret anlaşması 14 Mart 1996'da imzalanmıştır. REFAHYOL Hükümeti'nin kuruluşu ise 28 Haziran 1996 tarihidir. İsrail Türkiye Serbest ticaret Anlaşması, 4 Temmuz 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yani imzalandıktan yaklaşık 15 ay sonra. Anlaşmayı imzalayan Erbakan hocamızdan önceki hükümet, anlaşmayı yürürlüğe koyan da yine Erbakan hocamızdan sonraki hükümettir.

'Alışveriş Refah Kart ile yapılacak'

Refah marketlerin gelir kaynağının belediyelerin gelir kalemleri olabileceği gibi bağışlar ile doğrudan söz konusu marketlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardımlar yapılabileceğini anlatan Kılıç şu cümleleri aktardı:
Belediyelerimiz Refah Marketler’e o ilde üretilen ürünlerden ya da başka illerdeki Yeniden Refah Partili belediyelerin tarımsal üretim veyahut yine yerel seçim beyannamemizde yer alan Refah Tarım Kooperatifi ürünlerinden uygun fiyatlarla tedarik etmek suretiyle vatandaşımıza ulaşmasını sağlayacak. Buralardan alışveriş parayla değil, ‘Refah Kart’ ile yapılacak.

'Vatandaşlar Refah marketlerde ücret ödemeden alışveriş yapacak'

Refah Kart verilecek kişilerin titizlik içerisinde seçileceğini dile getiren Kılıç, “Aile nüfusuna paralel bir rakam doğrultusunda kartlara yükleme yapılacak ve bu ‘refah kart’ ile markette belirlenen rakamlar üzerinden alışverişler sağlanmış olacak. Vatandaşımız ‘refah kart’ın limiti kadar olan alışverişi herhangi bir ödeme yapmaksızın Refah marketlerden almış olacak” diye konuştu.
Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:
Temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlarımız tarafından raflardan kendi elleriyle seçilip ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tedarik edileceği bir sistemin inşasını hedefliyoruz. Burada inşallah pilot uygulamayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle birlikte başlatmış olacağız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ın kendi büyükşehir ve ilçelerindeki pilot uygulamasını takiben Yeni Refah Partili diğer il ve ilçe belediyelerimizde peyderpey uygulamaya geçilecek. Tabii ki ilçenin nüfusu, sahip olduğu ekonomik imkanlar ve belediyenin devralındığındaki ekonomik yükü külfeti gibi konular uygulamanın hayata geçmesiyle ilgili takvimi etkileyebilecektir.
'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak adlandırılan yeni müfredat çalışmasını incelediklerini aktaran Kılıç, bilim tabanlı, veri bağlamlı bir yeni model arzuladıklarını, destekledikleri ve karşı çıktıkları konular bulunduğunu sözlerine ekledi.
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Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
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