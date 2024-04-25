https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/yeniden-refah-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1083160941.html
Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T20:07+0300
2024-04-25T20:07+0300
2024-04-25T20:07+0300
türkiye
konya
seçim
seçimler
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
belediye
ali öztoklu
doğanhisar belediyesi
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Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti.Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/fatih-erbakan-yanitladi-yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakinda-mi-1083084017.html
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konya, seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, belediye, ali öztoklu, doğanhisar belediyesi
konya, seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, belediye, ali öztoklu, doğanhisar belediyesi
Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti.
Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:
"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."