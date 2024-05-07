https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/yaz-beklenirken-kis-geldi-vanda-gece-boyunca-lapa-lapa-kar-yagdi--1083553362.html
Yaz beklenirken kış geldi: Van'da gece boyunca lapa lapa kar yağdı
Yaz beklenirken kış geldi: Van'da gece boyunca lapa lapa kar yağdı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde gece lapa lapa kar yağdı. Mayıs ayında kar yağması ilçede yaşayanları şaşırttı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T09:20+0300
2024-05-07T09:20+0300
2024-05-07T09:20+0300
türkiye
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kar yağışı
yaz
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Van'da günlerdir süren yağış ardından güneş beklenirken aksine Bahçesaray ilçesinde kar yağdı. Van'da dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde insanlar sabahın erken saatlerinde evlerinin toprak damlarını kardan temizledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/sicakligin-500-dereceye-kadar-ciktigi-yanardag-atesinde-mangal-yapiyorlar-1083551925.html
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van, kar, kar yağışı, yaz, bahar
van, kar, kar yağışı, yaz, bahar
Yaz beklenirken kış geldi: Van'da gece boyunca lapa lapa kar yağdı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde gece lapa lapa kar yağdı. Mayıs ayında kar yağması ilçede yaşayanları şaşırttı.
Van'da günlerdir süren yağış ardından güneş beklenirken aksine Bahçesaray ilçesinde kar yağdı.
Van'da dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde insanlar sabahın erken saatlerinde evlerinin toprak damlarını kardan temizledi.