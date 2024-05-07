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İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı
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Sıcaklığın 500 dereceye kadar çıktığı yanardağ ateşinde mangal yapıyorlar
Sıcaklığın 500 dereceye kadar çıktığı yanardağ ateşinde mangal yapıyorlar
Sputnik Türkiye
Etinizi volkan ateşinde pişmiş bir şekilde yeme fikri kulağa nasıl geliyor? Bu restorandaki misafirlerin hepsi yanardağdan yükselen, fokur fokur kaynayan... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T08:59+0300
2024-05-07T08:59+0300
sıcaklık
patlama
volkan
yaşam
yemek
mangal
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İspanya, Kanarya Adaları'ndaki Lanzarote'de bulunan 'El Diablo' (Şeytan) adlı restoranda yemekler büyük bir deliğin üzerine inşa edilmiş devasa bir dökme demir ızgarada pişiriliyor. Restoran, lav havuzunun 1.8 metre yukarısına inşa edilmiş, 500 santigrat dereceye ulaşan dev bir ızgaraya sahip.Yerel mimar Cesar Manrique tarafından tasarlanan ve 1970'lerde inşa edilen tesiste et, kümes hayvanları ve balıklar yanardağın jeotermal ısısı kullanılarak ızgarada pişiriliyor. Şaşırtıcı bir şekilde Kanarya Adaları'ndaki volkanların, volkanik üzüm bağı gibi başka kullanım alanları da var.El Diablo'nun menajeri Julio Padron, yanardağdan yayılan ısının yılda 365 gün, günde 24 saat 450 ila 500 santigrat dereceye ulaştığını söylüyor. Yer altından gelen yüzeydeki olağandışı sıcaklıklar nedeniyle volkanologların buna jeotermal anormallik adını vermesinin nedeni de bundan kaynaklanıyor. Milliyet'in haberine göre, Padron, restoranın yiyecekleri ve ızgaralanma şeklini kontrol etmek için bilim insanlarına ve volkanologlara danıştığını ve onların da güvenli olduğunu düşünerek bu pişirme tekniğiyle ilgili hiçbir tehlike olmadığını söyleyerek olumlu karşıladıklarını söyledi.Havada ateş yükselirken ve yemek odasından lavlar fışkırırken salata yemeye çalışma düşüncesi korkutucu gelse de Timanfaya Yanardağı'nın son patlaması 1824'te gerçekleşti. Bu sebeple yeni bir volkan patlaması beklenmiyor. Sadece yemeklerin pişmesine yarayacak ufak volkanik fokurdamalar gerçekleşiyor. Restoranın manzarası ise 18. yüzyılda adada ortaya çıkan yaklaşık 100 yanardağdan oluşan 'Montanas del Fuego' yani Ateş Dağları ile çevreleniyor.Devasa bir ısı kaynağının üzerine bir restoran inşa etmek de kolay değildi. Mimarlar Eduardo Caceres ve Jesus Soto, temel kazmak yerine 9 kat bazalt kaya döşemek zorunda kaldılar. Açıklığın üzerine ise dev bir ızgara yerleştirilmiş, burada da 1.8 metre aşağıda ve 400 santigrat derecede yumuşak bir şekilde köpüren lavlar var.
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sıcaklık, patlama, volkan, yemek, mangal
sıcaklık, patlama, volkan, yemek, mangal

Sıcaklığın 500 dereceye kadar çıktığı yanardağ ateşinde mangal yapıyorlar

08:59 07.05.2024
© AFP 2023 / KRISTINN MAGNUSSONYanardağ volkan
Yanardağ volkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023 / KRISTINN MAGNUSSON
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Etinizi volkan ateşinde pişmiş bir şekilde yeme fikri kulağa nasıl geliyor? Bu restorandaki misafirlerin hepsi yanardağdan yükselen, fokur fokur kaynayan ısıyla pişirilmiş yemekleri tüketiyorlar. Peki, anlatılanlar tam olarak nasıl mümkün oluyor?
İspanya, Kanarya Adaları'ndaki Lanzarote'de bulunan 'El Diablo' (Şeytan) adlı restoranda yemekler büyük bir deliğin üzerine inşa edilmiş devasa bir dökme demir ızgarada pişiriliyor. Restoran, lav havuzunun 1.8 metre yukarısına inşa edilmiş, 500 santigrat dereceye ulaşan dev bir ızgaraya sahip.
Yerel mimar Cesar Manrique tarafından tasarlanan ve 1970'lerde inşa edilen tesiste et, kümes hayvanları ve balıklar yanardağın jeotermal ısısı kullanılarak ızgarada pişiriliyor. Şaşırtıcı bir şekilde Kanarya Adaları'ndaki volkanların, volkanik üzüm bağı gibi başka kullanım alanları da var.
El Diablo'nun menajeri Julio Padron, yanardağdan yayılan ısının yılda 365 gün, günde 24 saat 450 ila 500 santigrat dereceye ulaştığını söylüyor. Yer altından gelen yüzeydeki olağandışı sıcaklıklar nedeniyle volkanologların buna jeotermal anormallik adını vermesinin nedeni de bundan kaynaklanıyor. Milliyet'in haberine göre, Padron, restoranın yiyecekleri ve ızgaralanma şeklini kontrol etmek için bilim insanlarına ve volkanologlara danıştığını ve onların da güvenli olduğunu düşünerek bu pişirme tekniğiyle ilgili hiçbir tehlike olmadığını söyleyerek olumlu karşıladıklarını söyledi.
Havada ateş yükselirken ve yemek odasından lavlar fışkırırken salata yemeye çalışma düşüncesi korkutucu gelse de Timanfaya Yanardağı'nın son patlaması 1824'te gerçekleşti. Bu sebeple yeni bir volkan patlaması beklenmiyor. Sadece yemeklerin pişmesine yarayacak ufak volkanik fokurdamalar gerçekleşiyor. Restoranın manzarası ise 18. yüzyılda adada ortaya çıkan yaklaşık 100 yanardağdan oluşan 'Montanas del Fuego' yani Ateş Dağları ile çevreleniyor.
Devasa bir ısı kaynağının üzerine bir restoran inşa etmek de kolay değildi. Mimarlar Eduardo Caceres ve Jesus Soto, temel kazmak yerine 9 kat bazalt kaya döşemek zorunda kaldılar. Açıklığın üzerine ise dev bir ızgara yerleştirilmiş, burada da 1.8 metre aşağıda ve 400 santigrat derecede yumuşak bir şekilde köpüren lavlar var.
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