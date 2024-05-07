https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/yargitay-baskani-33-turda-da-secilemedi-1083573205.html
Yargıtay Başkanı 33. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 33. turda da seçilemedi
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T15:57+0300
2024-05-07T15:57+0300
2024-05-07T15:57+0300
türkiye
yargıtay
yargıtay başkanlığı
seçim
çoğunluk
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33. tur oylaması yapıldı.Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/yargitay-baskani-yine-belirlenemedi-secim-22-tura-kaldi-1083097771.html
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yargıtay, yargıtay başkanlığı, seçim, çoğunluk
yargıtay, yargıtay başkanlığı, seçim, çoğunluk
Yargıtay Başkanı 33. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.
Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34. tur oylamasıyla yarın devam edileceği belirtildi.