https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/yargitay-baskani-yine-belirlenemedi-secim-22-tura-kaldi-1083097771.html
Yargıtay başkanı yine belirlenemedi: Seçim 22. tura kaldı
Yargıtay başkanı yine belirlenemedi: Seçim 22. tura kaldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan 21'inci başkanlık seçiminde de seçime katılan adaylardan hiçbirisi salt... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T11:28+0300
2024-04-24T11:28+0300
2024-04-24T11:28+0300
yargıtay
seçim
yargıtay başkanlığı
türkiye
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu. 21. başkanlık seçiminde de adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı. Seçime 22. tur oylamasıyla devam edileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/yargitay-baskanligi-secimi-21tura-kaldi-1082862702.html
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yargıtay, seçim, yargıtay başkanlığı
yargıtay, seçim, yargıtay başkanlığı
Yargıtay başkanı yine belirlenemedi: Seçim 22. tura kaldı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan 21'inci başkanlık seçiminde de seçime katılan adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 22. tur oylamayla devam edilecek.
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu.
21. başkanlık seçiminde de adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı.
Seçime 22. tur oylamasıyla devam edileceği açıklandı.