Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu. 21. başkanlık seçiminde de adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı. Seçime 22. tur oylamasıyla devam edileceği açıklandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan 21'inci başkanlık seçiminde de seçime katılan adaylardan hiçbirisi salt... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

Yargıtay başkanı yine belirlenemedi: Seçim 22. tura kaldı

Yargıtay başkanı yine belirlenemedi: Seçim 22. tura kaldı

Yargıtay başkanı yine belirlenemedi: Seçim 22. tura kaldı

© AA Yargıtay © AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan 21'inci başkanlık seçiminde de seçime katılan adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 22. tur oylamayla devam edilecek.