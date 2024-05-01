https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-ordusu-rabotino-koyunde-gondere-rusya-bayragini-cekti-1083375938.html

Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti

Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus askerlerin Rabotino köyünde, Zaporojye cephesinin... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T18:31+0300

2024-05-01T18:31+0300

2024-05-01T18:31+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

zaporojye

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

vladimir rogov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083375237_0:41:790:485_1920x0_80_0_0_c3029ec3e0591ad37438044bde2ba178.png

Daha önce Ukrayna kuvvetlerinin köyün kuzey kesimindeki mevzilerini bırakarak yerleşimden ayrıldığını anlatan Rogov, Sputnik’e açıklamasında Rus ordu birliklerinin Rabotino’da, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini ifade etti.Rogov, “Rabotino’da düşmanın direndiği nokta mevziler hala var. Hafif silahlı çatışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız daha önce düşmanın bulunduğu köyün kuzey banliyösüne ulaştı ve Rusya Federasyonu bayrağını göndere çekti” diye konuştu.Rogov, Ukrayna ordusunun ana kuvvetleri Rabotino’dan ayrılarak önceden hazırlanmış yeni mevzilere çekilse de, Ukrayna’nın bir yıl boyunca cephenin bu bölümünde düzenlediği karşı taarruzun başlıca kazanımı olduğu için bazı birliklerin bu köyde en azından asgari düzeyde varlığını sürdürmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, Rus birliklerin yerleşimi düşmanın geriye kalan küçük gruplarından temizleme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240122/rusya-donetskte-ele-gecirilen-veseloye-koyune-yonelik-operasyonun-detaylarini-paylasti-1079905517.html

rusya

zaporojye

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, zaporojye, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir rogov