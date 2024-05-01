Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-ordusu-rabotino-koyunde-gondere-rusya-bayragini-cekti-1083375938.html
Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti
Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus askerlerin Rabotino köyünde, Zaporojye cephesinin... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:31+0300
2024-05-01T18:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
zaporojye
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir rogov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083375237_0:41:790:485_1920x0_80_0_0_c3029ec3e0591ad37438044bde2ba178.png
Daha önce Ukrayna kuvvetlerinin köyün kuzey kesimindeki mevzilerini bırakarak yerleşimden ayrıldığını anlatan Rogov, Sputnik’e açıklamasında Rus ordu birliklerinin Rabotino’da, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini ifade etti.Rogov, “Rabotino’da düşmanın direndiği nokta mevziler hala var. Hafif silahlı çatışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız daha önce düşmanın bulunduğu köyün kuzey banliyösüne ulaştı ve Rusya Federasyonu bayrağını göndere çekti” diye konuştu.Rogov, Ukrayna ordusunun ana kuvvetleri Rabotino’dan ayrılarak önceden hazırlanmış yeni mevzilere çekilse de, Ukrayna’nın bir yıl boyunca cephenin bu bölümünde düzenlediği karşı taarruzun başlıca kazanımı olduğu için bazı birliklerin bu köyde en azından asgari düzeyde varlığını sürdürmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, Rus birliklerin yerleşimi düşmanın geriye kalan küçük gruplarından temizleme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240122/rusya-donetskte-ele-gecirilen-veseloye-koyune-yonelik-operasyonun-detaylarini-paylasti-1079905517.html
rusya
zaporojye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083375237_45:0:746:526_1920x0_80_0_0_895da135d0b0cf33246fc6204664139e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, zaporojye, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir rogov
rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, zaporojye, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir rogov

Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti

18:31 01.05.2024
Rusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
Abone ol
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus askerlerin Rabotino köyünde, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini belirtti.
Daha önce Ukrayna kuvvetlerinin köyün kuzey kesimindeki mevzilerini bırakarak yerleşimden ayrıldığını anlatan Rogov, Sputnik’e açıklamasında Rus ordu birliklerinin Rabotino’da, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini ifade etti.
Rogov, “Rabotino’da düşmanın direndiği nokta mevziler hala var. Hafif silahlı çatışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız daha önce düşmanın bulunduğu köyün kuzey banliyösüne ulaştı ve Rusya Federasyonu bayrağını göndere çekti” diye konuştu.
Rogov, Ukrayna ordusunun ana kuvvetleri Rabotino’dan ayrılarak önceden hazırlanmış yeni mevzilere çekilse de, Ukrayna’nın bir yıl boyunca cephenin bu bölümünde düzenlediği karşı taarruzun başlıca kazanımı olduğu için bazı birliklerin bu köyde en azından asgari düzeyde varlığını sürdürmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, Rus birliklerin yerleşimi düşmanın geriye kalan küçük gruplarından temizleme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.
Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı
22 Ocak, 16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала