https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-ordusu-rabotino-koyunde-gondere-rusya-bayragini-cekti-1083375938.html
Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti
Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus askerlerin Rabotino köyünde, Zaporojye cephesinin... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T18:31+0300
2024-05-01T18:31+0300
2024-05-01T18:31+0300
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Daha önce Ukrayna kuvvetlerinin köyün kuzey kesimindeki mevzilerini bırakarak yerleşimden ayrıldığını anlatan Rogov, Sputnik’e açıklamasında Rus ordu birliklerinin Rabotino’da, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini ifade etti.Rogov, “Rabotino’da düşmanın direndiği nokta mevziler hala var. Hafif silahlı çatışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız daha önce düşmanın bulunduğu köyün kuzey banliyösüne ulaştı ve Rusya Federasyonu bayrağını göndere çekti” diye konuştu.Rogov, Ukrayna ordusunun ana kuvvetleri Rabotino’dan ayrılarak önceden hazırlanmış yeni mevzilere çekilse de, Ukrayna’nın bir yıl boyunca cephenin bu bölümünde düzenlediği karşı taarruzun başlıca kazanımı olduğu için bazı birliklerin bu köyde en azından asgari düzeyde varlığını sürdürmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, Rus birliklerin yerleşimi düşmanın geriye kalan küçük gruplarından temizleme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.
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rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, zaporojye, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir rogov
Rus ordusu Rabotino köyünde göndere Rusya bayrağını çekti
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus askerlerin Rabotino köyünde, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini belirtti.
Daha önce Ukrayna kuvvetlerinin köyün kuzey kesimindeki mevzilerini bırakarak yerleşimden ayrıldığını anlatan Rogov, Sputnik’e açıklamasında Rus ordu birliklerinin Rabotino’da, Zaporojye cephesinin Orehov istikametinde Rusya bayrağını göndere çektiğini ifade etti.
Rogov, “Rabotino’da düşmanın direndiği nokta mevziler hala var. Hafif silahlı çatışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız daha önce düşmanın bulunduğu köyün kuzey banliyösüne ulaştı ve Rusya Federasyonu bayrağını göndere çekti” diye konuştu.
Rogov, Ukrayna ordusunun ana kuvvetleri Rabotino’dan ayrılarak önceden hazırlanmış yeni mevzilere çekilse de, Ukrayna’nın bir yıl boyunca cephenin bu bölümünde düzenlediği karşı taarruzun başlıca kazanımı olduğu için bazı birliklerin bu köyde en azından asgari düzeyde varlığını sürdürmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, Rus birliklerin yerleşimi düşmanın geriye kalan küçük gruplarından temizleme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.