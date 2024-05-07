https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/venezuella-devlet-baskani-maduro-vladimir-putin-dunyanin-en-buyuk-liderlerinden-biri-1083569218.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Vladimir Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Vladimir Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak tanım Rusya'nın onun sayesinde 'süper güç' haline... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T14:04+0300
2024-05-07T14:04+0300
2024-05-07T14:04+0300
dünya
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nicolas maduro
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süper güç
çok kutuplu dünya
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Başkan Vladimir Putin bu dünyanın en büyük liderlerinden biri, Rusya'yı yeni süper güçlerden biri haline getiren gelişmişlik seviyelerine taşıdı" açıklamasında bulundu.Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının halkın Putin hükümetine verdiği desteği gösterdiğini de sözlerine ekleyen Maduro konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Maduro açıklamasında ayrıca kendi hükümetinin çok kutuplu bir dünya inşa etme ortak hedefini ilerletmek için Rusya ile 'birlik' olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, süper güç, çok kutuplu dünya
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, süper güç, çok kutuplu dünya
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Vladimir Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak tanım Rusya'nın onun sayesinde 'süper güç' haline geldiğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Başkan Vladimir Putin bu dünyanın en büyük liderlerinden biri, Rusya'yı yeni süper güçlerden biri haline getiren gelişmişlik seviyelerine taşıdı" açıklamasında bulundu.
Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının halkın Putin hükümetine verdiği desteği gösterdiğini de sözlerine ekleyen Maduro konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Vladimir Putin rekor bir sürede Rusya'yı yeniden konumlandırarak birleştirdi. Rusya'yı ekonomik, sosyal, teknolojik ve askeri gelişmişliğin en üst noktasına taşıdı. Hakikaten de son seçimlerde elde ettiği zafer Rus halkının Putin'in yanında olduğunu gösteriyor. Venezüella'dan ona halkımızın Putin'i sevdiğini ve onu desteklediğini bildiriyorum.
Maduro açıklamasında ayrıca kendi hükümetinin çok kutuplu bir dünya inşa etme ortak hedefini ilerletmek için Rusya ile 'birlik' olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.