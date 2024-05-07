https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/venezuella-devlet-baskani-maduro-vladimir-putin-dunyanin-en-buyuk-liderlerinden-biri-1083569218.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Vladimir Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Vladimir Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak tanım Rusya'nın onun sayesinde 'süper güç' haline... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T14:04+0300

2024-05-07T14:04+0300

2024-05-07T14:04+0300

dünya

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

nicolas maduro

rusya

vladimir putin

süper güç

çok kutuplu dünya

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Başkan Vladimir Putin bu dünyanın en büyük liderlerinden biri, Rusya'yı yeni süper güçlerden biri haline getiren gelişmişlik seviyelerine taşıdı" açıklamasında bulundu.Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının halkın Putin hükümetine verdiği desteği gösterdiğini de sözlerine ekleyen Maduro konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Maduro açıklamasında ayrıca kendi hükümetinin çok kutuplu bir dünya inşa etme ortak hedefini ilerletmek için Rusya ile 'birlik' olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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venezüella

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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, süper güç, çok kutuplu dünya